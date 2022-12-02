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Onur Ünlü'den 'Hazar Ergüçlü' yanıtı: Bu çok özel bir soru - Magazin haberleri

Onur Ünlü: Bu çok özel bir soru

Hazar Ergüçlü ile aşk yaşayan Onur Ünlü, basın mensuplarının, "Evlilik tarihini belirlediniz mi, ne zaman evleneceksiniz?" sorularına, "Bu çok özel bir soru. Hep beraber bir tarih seçelim o zaman, evlenelim" diyerek, esprili bir cevap verdi

Giriş: 02.12.2022 - 09:05 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Yaklaşık beş yıldır oyuncu Hazar Ergüçlü ile aşk yaşayan Onur Ünlü, Cihangir'deydi. Yürüyüş yaparken gazetecilerle sohbet eden Ünlü, "son dönemde stand-up gösterileri ve senaryo okumalarına ağırlık vermiş durumdayım" dedi.

  • "BU ÇOK ÖZEL BİR SORU"

    Onur Ünlü, basın mensuplarının, "Hazal Hanım ile evlilik tarihini belirlediniz mi, ne zaman evleneceksiniz?" sorularını yanıtladı.

    Ünlü, "Bu çok özel bir soru. Hep beraber bir tarih seçelim o zaman, evlenelim" diyerek, esprili bir cevap verdi.

  • "ANNE OLMAYI ÇOK İSTİYORUM"

    Öte yandan Hazar Ergüçlü, daha önce, "Evlilik fikri uzak veya yakın' diyemem. Zaman zaman bunu Onur'la konuşuyoruz. Evlilik bir gün olacaktır. Anne olmayı ve çocuk sahibi olmayı çok istiyorum!" şeklinde konuşmuştu.

  • "ONUNLA KENDİM OLMAYI ÖĞRENDİM"

    Ünlü oyuncu, daha önce, "Onur'dan provokatif olmayı öğreniyorum. Seni hep anda tutuyor, hiç bırakmıyor. Normal sohbet ederken öyle bir şey söyler ki aklında başka bir şey varken konuşmak diye bir şey söz konusu değildir. Tam olarak burada değilsen konuyu kesinlikle kaçırırsın. Sürekli hazır ve burada olman gerekiyor. O provokatiflikle başa çıkabilmek acayip bir şey yani. Bir cümlede anlatacak olursam; onunla kendim olmayı ve bununla da gurur duymayı öğreniyorum" demişti.

    Hazar Ergüçlü, şimdilerde SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Hayat Bugün'de 'Suzan' karakterine hayat veriyor.

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