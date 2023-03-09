"Bir bağrışma duyduk!"

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar İlker Karakaş, Ali Gündüz ve Semih Soyalp ile tutuksuz sanıklar Gözde Gündüz, Jale Erberk ve avukatları katıldı.
Mahkeme başkanı dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra tanık dinleneceğini bildirdi. Tanık Cansu Ö., olay gecesi canlı müziğin bitmesiyle sahnenin kenarında Onur Şener'le birlikte karaoke olarak şarkı söylediklerini anlattı.
Onur Şener'in sadece kadınların olacağı bir program yapacağını söyleyerek, erkeklerin iç mekânı terk etmesini söylediğini aktaran Cansu Ö., sahneye doğru birilerinin geldiğini gördüğünü söyleyerek, "Onur, 'Mekândan çıkın, program bitti' diye bağırınca sanıkların olduğu masadan da, 'Biz de buradayız, şarkı isteyebiliriz' dediklerini duydum" diye konuştu.
"YERE YIĞILDI VE BAYILDI"
Tanık Öykü Naz K. de olay anına ilişkin şu ifadelere yer verdi:
Saati hatırlamıyorum, ıslak hamburgercide yemek yiyorduk. Biz otururken müzik sesi geliyordu ama müşteriler söylüyordu. 5 dakika geçti, geçmedi bağrışma sesi duyduk, önemsemedik. Sonra cam kırılma sesi duyduk. Ben kalabalıkta Onur Şener'in yüzünü hatırlıyorum. Onur Şener, bize doğru yürüdü. 5-6 adım attı, tişörtüyle yüzünü sildi, sonra yere yığıldı ve bayıldı.
Tanık Tuna K. de olayın yaşandığı gün sanıklarla başka bir mekânda eğlendiklerini, gruptan bir arkadaşlarının hastalanması üzerine onu eve bıraktığını söyleyerek, "Saat 04.30'da Jale Hanım beni aradı. Kavga çıktığını, müzisyenin de ağır yaralandığını söyledi. Ertesi gün Ali Gündüz'ün ameliyata alındığı öğrendim. Gazi Üniversitesi'ne gittim. Ne olduğunu sorduğumda hiçbir şey hatırlamadığını söylemişti" şeklinde konuştu.
"KANLAR İÇERİSİNDEYDİ"
Tanık Yasemin B. de maktulün lise arkadaşı olduğunu, o gece mekânda birlikte eğlendikleri sırada sözlü tartışma yaşandığını söyledi. Tartışma sonrası maktul Onur Şener ve sanıkların dışarıya çıktıklarını aktaran Yasemin B., "Arabama doğru giderken bir çığlık ve ses duydum. Onur, kanlar içerisindeydi, ayakları kandı" ifadelerini kullandı.
Tanık Batuhan S. de olay anında bir koşuşturma gördüğünü, oraya doğru gittiğinde Onur Şener'in kanlar içinde kendilerine doğru yürüdüğünü ve yere düştüğünü aktardı.
"TAHLİYE TALEBİM YOK"
Tanık ifadelerine karşı söz alan sanık Semih Soyalp, hiçbir suçu olmadığını öne sürerek, tahliye talebinde bulundu. Sanık Ali Gündüz de Onur Şener'e zarar vermediğini ileri sürerek tutuksuz yargılanmayı istedi.
Sanık İlker Karakaş ise, "Tahliye talebim yok" dedi. Müşteki avukatları da tutuksuz sanıkların tutuklanmalarını talep etti.
DAVA ERTELENDİ
Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme; tutuklu sanıklar İlker Karakaş, Ali Gündüz ve Semih Soyalp'ın mevcut halinin devamına hükmederek, duruşmayı 3 Mayıs saat 10.00’a erteledi.
Fotoğraflar: DHA