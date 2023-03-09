"Bir bağrışma duyduk!"

Onur Şener'in sadece kadınların olacağı bir program yapacağını söyleyerek, erkeklerin iç mekânı terk etmesini söylediğini aktaran Cansu Ö., sahneye doğru birilerinin geldiğini gördüğünü söyleyerek, "Onur, 'Mekândan çıkın, program bitti' diye bağırınca sanıkların olduğu masadan da, 'Biz de buradayız, şarkı isteyebiliriz' dediklerini duydum" diye konuştu.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar İlker Karakaş, Ali Gündüz ve Semih Soyalp ile tutuksuz sanıklar Gözde Gündüz, Jale Erberk ve avukatları katıldı.

Tanık Tuna K. de olayın yaşandığı gün sanıklarla başka bir mekânda eğlendiklerini, gruptan bir arkadaşlarının hastalanması üzerine onu eve bıraktığını söyleyerek, "Saat 04.30'da Jale Hanım beni aradı. Kavga çıktığını, müzisyenin de ağır yaralandığını söyledi. Ertesi gün Ali Gündüz'ün ameliyata alındığı öğrendim. Gazi Üniversitesi'ne gittim. Ne olduğunu sorduğumda hiçbir şey hatırlamadığını söylemişti" şeklinde konuştu.

Saati hatırlamıyorum, ıslak hamburgercide yemek yiyorduk. Biz otururken müzik sesi geliyordu ama müşteriler söylüyordu. 5 dakika geçti, geçmedi bağrışma sesi duyduk, önemsemedik. Sonra cam kırılma sesi duyduk. Ben kalabalıkta Onur Şener'in yüzünü hatırlıyorum. Onur Şener, bize doğru yürüdü. 5-6 adım attı, tişörtüyle yüzünü sildi, sonra yere yığıldı ve bayıldı.

Tanık Öykü Naz K. de olay anına ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"KANLAR İÇERİSİNDEYDİ"

Tanık Yasemin B. de maktulün lise arkadaşı olduğunu, o gece mekânda birlikte eğlendikleri sırada sözlü tartışma yaşandığını söyledi. Tartışma sonrası maktul Onur Şener ve sanıkların dışarıya çıktıklarını aktaran Yasemin B., "Arabama doğru giderken bir çığlık ve ses duydum. Onur, kanlar içerisindeydi, ayakları kandı" ifadelerini kullandı.

Tanık Batuhan S. de olay anında bir koşuşturma gördüğünü, oraya doğru gittiğinde Onur Şener'in kanlar içinde kendilerine doğru yürüdüğünü ve yere düştüğünü aktardı.