        Galatasaray
        GS
        22
        Trabzonspor
        TS
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Fenerbahçe
        FB
        16
        Gaziantep FK
        GFK
        14
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Samsunspor
        SAMS
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Gençlerbirliği
        GB
        5
        Kocaelispor
        KOC
        5
        ikas Eyüpspor
        EYP
        5
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        5
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Onuachu, gol krallığında zirvede - Trabzonspor Haberleri

        Onuachu, gol krallığında zirvede

        Trabzonspor'un hücum hattındaki en önemli silahı Paul Onuachu, Trendyol Süper Lig'in geride kalan 8 haftalık bölümünde attığı 6 golle hem bordo-mavili takımı sırtladı hem de gol krallığında zirveye yerleşti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 11:07 Güncelleme: 06.10.2025 - 11:07
        Onuachu, gol krallığında zirvede!
        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Kayserispor'u 4-0 mağlup eden Trabzonspor'da takımın golcü oyuncusu Paul Onuachu, penaltıdan kaydettiği golle serisini sürdürdü.

        Ligde oynanan son 3 maçta rakip fileleri boş geçmeyen Nijeryalı forvet, bu süreçte 4 gole imza attı.

        AYNI BAŞLANGICI TEKRARLADI

        İlk kez Trabzonspor forması giydiği 2023-2024 sezonunda ilk 8 müsabakada 6 gol atan Onuachu, bu sezon da aynı performansı gösterdi. Bordo-mavili forma altında Süper Lig'de 8 maçta 6 gole ulaşan yıldız oyuncu, o zaman da takımın hücum gücünü ayakta tutan isimlerin başında geldi.

        TRABZONSPOR'UN GOL YÜKÜNÜ SIRTLIYOR

        Karadeniz ekibinin bu sezon ligde attığı 13 golün 6'sında imzası bulunan Onuachu, Trabzonspor'un elde ettiği 17 puanın 11'ine doğrudan katkı yaptı. Ortalama 120 dakikada bir rakip fileleri sarsan Nijeryalı forvet, istikrarlı performansıyla gol krallığı yarışında da zirvede yer aldı. Onuachu'yu 5'er golle Icardi ve Rafa Silva takip etti.

        SON 3 MAÇTA SERİ YAKALADI

        Gaziantep FK (1), Fatih Karagümrük (2) ve Kayserispor (1) maçlarında gol sevinci yaşayan Onuachu, son 3 haftada 4 kez ağları havalandırarak bordo-mavili takıma kritik puanlar kazandırdı.

        Habertürk Anasayfa