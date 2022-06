Online siparişi 90 dakikada getirecek!

Moda perakendecisi Boyner, 'Boyner Now' isimli yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Uygulama kapsamında kullanıcıların, seçtikleri ürünleri alternatif beden ya da renkleriyle ücret ödemeden sipariş edebildiği, 90 dakika içinde ürünleri kapısında teslim alabildiği ve ürünleri denedikten sonra iade ya da değişim işlemlerini yine yapabildikleri aktarıldı.

Devrim niteliğinde bir yenilik yaptıklarını vurgulayan Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cem Boyner, "Sıfırdan başlasak böyle büyük bir operasyonu hayata geçiremezdik. Tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve geniş operasyon ağımız ile yıllardır sanki bu proje için hazırlanmışız. Müşterilerimizi dinledik, online alışverişin bütün acı veren noktalarını topladık. Sipariş edilen ürünün 90 dakikada teslim edilmesi, farklı bedenlerin sepete eklenmesi ve önce deneyip sonra ödeme yapılması gibi üç büyük yeniliği Boyner Now’da bir araya getirerek, kritik noktalara çözüm olduk. Şu anda ülkemizin yüzde 35’i Boyner Now’ın kapsama alanında, yaz sonuna kadar bu kapsama alanını yüzde 70 oranlarına ulaştırmak ve iki yıl içerisinde, Türkiye’yi yüzde 100 Boyner Now mutluluğu ile buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

36 İLDE HİZMET VERECEK

Boyner Now uygulamasıyla müşteri deneyimini bir üst noktaya taşıdıklarını belirten Boyner Büyük Mağazacılık CEO’su Eren Çamurdan "Son yıllarda, gelişen teknolojiyle birlikte değişen ve dönüşen müşteri beklentileri, perakendede deneyime daha da fazla yön veriyor. Tüketiciyle temas ve iletişim noktaları çoğaldı, çeşitlendi. Bir yandan sürdürülebilirlik, sanat, teknoloji ve deneyim odaklı mağazaları hayata geçirmeye son hız devam ederken, diğer yandan mağazalarımızda sunduğumuz deneyimi online kanallarımızda da yaşatabilmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.

Uygulama hakkında bilgiler paylaşan Boyner Grup IT’den Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Omni-Channel Genel Müdürü Cengiz Gürer de, şu an için minimum alışveriş tutarının 100 TL, gönderi hizmet bedelinin ise 14.99 TL olduğunu belirtti.

Gürer, "Boyner Now şu anda 13 ilde hizmet veriyor, çok yakında 36 ilde olacağız. Büyük şehirlerde şehir merkezlerinin büyük kısmını kapsıyor. Boyner Now hizmeti kapsama alanındaysanız uygulama içinde Boyner Now sekmesini görüyorsunuz. 90 dakika içinde teslimat kendileri için uygun olmayan müşterilerimiz ise, randevulu teslimat seçeneği ile teslimat zamanını kendileri belirleyebilecekler" ifadelerini kullandı.