Önce vurdular sonra hastaneye bıraktılar!
İstanbul'da korkunç bir cinayet işlendi. Olayda galericilik yapan Hikmet Arslan (29), daha önce kavga ettiği kişilerin aracında silahla vuruldu. Şüpheliler silahla yaraladığı Arslan'ı hastaneye bırakıp kaçtı. Arslan hayatını kaybederken şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı
Korkunç olay 31 Ağustos akşamı saat 20.45 sıralarında Bağcılar’da meydana geldi.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, silahla yaralama ihbarı üzerine polis ekipleri hızla olay yerine geçti. Olay yerine giden polis ekipleri, bir kişinin silahla vurulup hastaneye götürüldüğü bilgisine ulaştı.
HAYATINI KAYBETTİ
Özel bir hastaneye bırakıldığı belirlenen yaralının galeri işi yapan Hikmet Arslan olduğu belirlendi. Yaralı olarak bazı kişiler tarafından hastaneye bırakıldığı öğrenilen Hikmet Arslan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
GÖRÜNTÜLER DEHŞET SAÇTI
Polis olayın nasıl ve neden olduğunu araştırmak için güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde olayın gerçekleştiği yerde, Hikmet Arslan’ın şoförün arka koltuğundan dışarıya düştüğü görüldü. Peşinden de biri eli silahlı toplam 3 kişinin araçtan inerek, Arslan’ı otomobile bindirip uzaklaştığı görüldü.
KAVGA İÇİN BULUŞMA
Yapılan çalışmalarda eli silahlı kişinin Eyyüp F. (36) olduğu saptandı. Diğer iki şüphelinin de Mevlüt F. ile İbrahim A. olduğu belirlendi. Yapılan çalışmalarda, olayla ilgili bilgilere ulaşıldı. İddialara göre Eyyüp F. ile Hikmet Arslan arasında daha önce kavga yaşandı. Bu kavgaya karşılık Eyyüp F., Hikmet Arslan’la kavga etmek için onunla buluşup arkadaşlarıyla araca bindirdi. Araç içinde yaşanan tartışmada silah kullanıldı. 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.