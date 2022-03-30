Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın pazartesi günü kabine toplantısının ardından açıkladığı konutta KDV değişikliğine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, 150 metrekarenin altındaki konutlar için uygulanmakta olan 3 farklı KDV oranı tek orana indirildi. 150 metrekareden büyük konutlar için daha önce yüzde 18 KDV alınırken, yeni düzenlemeyle bu konutların 150 metrekareye kadar olan kısmından yüzde 8, aşan kısmından yüzde 18 KDV alınacak. Afet riski kapsamında dönüşüm projeleri ile inşa edilen 150 metrekarenin altındaki konutlarda yüzde 1 KDV uygulaması devam edecek. Karar uyarınca ayrıca, inşaat sektörünün maliyetini azaltmak amacıyla arsa ve arazi satışlarında KDV oranı da yüzde 18’den yüzde 8’e indirildi.

Yapılan değişiklikler sonucu, orta gelir grubuna hitap eden konutlarda KDV yükü yüzde 1'den 8'e çıkarken, üst gelir grubuna yönelik konutlarda vergi yükü inmiş oldu.

İşte on soruda konutta yeni KDV sistemi:

1-Konutta mevcut KDV sistemi nasıl?

Prensip olarak, net kullanım alanı 150 metrekarenin üzerindeki tüm konutlarda yüzde 18, 150 metrekarenin altındaki konutlarda yüzde 1 KDV uygulanıyor.

2 – Cumhurbaşkanı kararı ile ne değişti?

Konutların 150 metrekareye kadar kısmı yüzde 8, 150 metrekareyi aşan kısmı yüzde 18 KDV’ye tabi olacak. Afet riski kapsamında kentsel dönüşüm projeleri hariç, 150 metrekarenin altında yüzde 1 KDV'ye tabi konut kalmayacak.

3 – KDV değişikliği konutları nasıl etkileyecek?

150 metrekarenin üzerindeki tüm konutlarda vergi indirimi olacak. 150 metrekarenin altındaki konutlarda ise kısmen vergi indirimi, kısmen de vergi artırımı söz konusu.

4- 150 metrekarenin altındaki konutlarda mevcut KDV uygulaması nasıl?

Büyükşehir dışındaki yerlerde 150 metrekarenin altındaki tüm konutlar için yüzde 1 KDV uygulanıyor.

Büyükşehirlerde lüks veya birinci sınıf inşaat kalitesinde olup 150 metrekarenin altındaki konutlarda, yapı ruhsatının alındığı tarihe göre ve emlak vergisine esas arsa birim metrekare değerine göre değişen vergileme söz konusu. Buna göre;

Yapı ruhsatı 1 Ocak 2013 - 31 Aralık 2016 tarihleri arasında alınan konut inşaatı projelerinde 500 TL'nin altındaki konutlarda yüzde 1, 500 TL - 1000 TL arasındaki konutlarda yüzde 8, bin TL ve üzerindeki konutlarda yüzde 18 KDV uygulanıyor.

Arsa birim metrekare değeri, yapı ruhsatı 1 Ocak 2017 tarihinden sonra alınan konut inşaatı projeleri ile TOKİ'nin konut projelerinde 1000 TL'nin altındaki konutlar yüzde 1, 1000 TL ile 2000 TL arasındaki konutlar yüzde 8, 2000 TL'nin üzerindeki konutlar yüzde 18 KDV’ye tabi bulunuyor.

5- 150 metrekarenin altındaki konutlarda yeni KDV oranı ne olacak?

Büyükşehirde veya lüks olup olmadığına bakılmaksızın 150 metrekarenin altındaki konutların tamamı yüzde 8 KDV’ye tabi tutulacak.

6- Vergi hangi konutlarda inecek?

Emlak vergisine esas metrekare değeri 2000 TL’nin üzerinde olan arsada inşa edilen lüks konutların KDV oranı yüzde 18’den yüzde 8’e inecek.

Örneğin, Ankara İncek’te Mehmet Selim Kiraz Bulvarı’nda arsa metrekare değeri 2700 TL olduğu için, burada inşa edilecek 150 metrekarenin altındaki lüks konutlarda KDV oranı yüzde 18’den yüzde 8’e düşecek.

Ayrıca, daha önce 150 metrekareden büyük tüm konutlar yüzde 18 KDV'ye tabi tutulurken, şimdi bu konutların 150 metrekareye kadar kısmında yüzde 8 KDV uygulanacağı için büyük konutların vergisi inecek.

7- Vergi hangi konutlarda artacak?

Emlak vergisine esas metrekare değeri 1000 TL’nin altında olan arsada inşa edilen lüks konutların KDV oranı yüzde 1’den yüzde 8’e çıkacak. Ayrıca, büyükşehir dışındaki yerlerde 150 metrekarenin altındaki tüm konutlarda KDV oranı yüzde 1’den 8’e yükselecek. Özellikle dar gelirli gruba yönelik konutlarda vergi yükü artacak.

8- Yeni vergi oranları ne zaman yürürlüğe girecek?

Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen konutta yeni KDV oranları 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

9- Daha önce yapı ruhsatı alınmış konut projeleri KDV değişikliğinden etkilenecek mi?

1 Nisan 2022 tarihinden önce yapı ruhsatı alınmış veya kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi yapılmış projeler kapsamında inşa edilen konutlardan yüzde 1'e tabi olanlarda eski KDV oranları uygulanacak.

10 – Net kullanım alanı 150 metrekareden büyük konutlarda vergi indirimi olacak mı?

150 metrekareden büyük konutlarda getirilen kademeli vergilendirme, bu konutlardan alınan vergide indirim sağlayacak. Bu konutlar 1 Nisan'dan sonra yeni vergi oranları üzerinden satılacak.