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28 Nisan On Numara sonuçları! On Numara sonuç sorgulama ekranı

Haftanın son On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Binlerce kişinin yakından takip ettiği 28 Nisan tarihli On Numara çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından bu akşam noter huzurunda canlı yayında açıklanacak. İşte 28 Nisan 2023 Cuma On Numara çekilişi sonuç sorgulama ekranı...

Giriş: 28.04.2023 - 19:37 | Güncelleme: ABONE OL
On Numara sonuçları 28 Nisan 2023 Cuma! On Numara sonuç sorgulama ekranı
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Şans oyunu tutkunları tarafından merakla beklenen On Numara sonuçları için gözler Milli Piyango İdaresi'ne çevrildi. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 28 Nisan On Numara şans oyunu çekilişinde kazandıran numaralar araştırılmaya başlandı. Bilindiği gibi Milli Piyango, On Numara çekilişlerinin haftada 2 defa, pazartesi ve cuma akşamları saat 20.00'de gerçekleştirilmesine karar verdi. İşte 28 Nisan 2023 On Numara çekilişi hakkında merak edilenler...

28 NİSAN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

On Numara sonuçları saat 20.00'de açıklanacak. Kazandıran numaralar belli olduğdunda haberimizi güncelleyeceğiz.

ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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