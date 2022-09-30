On Numara'da günün çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftada iki kez gerçekleştirilen ve Sisal Şans tarafından çekilen On Numara'nın saat kaçta çekileceği ve büyük ikramiyesinin ne kadar olduğu ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...