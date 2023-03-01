OMUZ OMUZA KAMPANYASINA KİMLER KATILACAK?
Ortak yayına kulüp başkanları, milli futbolcular, teknik direktörler, spor basını ve sanat camiasından önemli isimler katılacak.
YILDIZ FUTBOLCULARDAN DESTEK
'Omuz Omuza' kampanyasına futbolculardan destek geldi. Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün; Fenerbahçeli Altay Bayındır, Attila Szalai, Serdar Aziz; Beşiktaşlı Alexandru Maxim, Atiba Hutchinson, Mert Günok, Rachid Ghezzal, Tayyip Talha Sanuç; Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Jens Stryger Larsen, Stefano Denswil ve Emmanouil Siopis'in yanı sıra birçok Anadolu kulübünün futbolcuları, video mesaj göndererek kampanyaya destek verdi.