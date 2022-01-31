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Omicron belirtileri nelerdir, kaç günde anlaşılır? Omicron varyantı yeni semptomları nelerdir?

Dünya genelinde vaka sayılarında yaşanan patlama nedeniyle Omicron belirtileri ile ilgili arayışlar iyice arttı. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaş, Omicron varyantının belirtilerinin neler olduğuna ve nasıl anlaşıldığına ilişkin aramalar yapıyor. İşte Omicron ile ilgili bilgiler...

31.01.2022 - 17:23 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Koronavirüs, Türkiye'de ve diğer ülkelerde olumsuz etkilerini hissettirmeye devam ediyor. Birçok uzman, koronavirüs varyantlarına dikkat çekerken Omicron karşısında da uyarılarda bulunuyor. Uzmanlara göre, omicron varyantı, bugüne kadarki en bulaşıcı koronavirüs varyantı olarak öne çıkıyor. Omicron varyantı belirtileri de her yeni araştırma ile güncelleniyor.

    OMİCRON VARYANTI BELİRTİLERİ

    Özellikle yurt dışı kaynaklı araştırmalarda, hapşırmanın da omicron belirtileri arasında kabul edildiği görülüyor. Omicron semptomları kişiden kişiye göre değişiklik gösterirken genel belirtileri de bulunuyor. Peki, omicron belirtileri neler, nasıl anlaşılır?

    İşte, omicron varyantının yeni belirtileri...

  • Son günlerde Kovid-19'un Delta varyantının yanı sıra Omicron varyantı İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde vaka artışlarına sebep oldu.

    Ayrıca tüm Türkiye'de mevsimsel grip vakalarında da artış yaşandı. Bu durum, akıllara bu hastalıkların semptomları arasındaki fark ve benzerliklerin neler olduğu sorusunu getirdi.

  • Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, üç hastalığın semptomlarının neler olduğu ve hangi sıklıkla görüldüğüne ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

    Gribin sık görülen belirtilerinin öksürük, boğaz ağrısı, ateş, burun akıntısı, halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrısı ve nefes darlığı olduğunu aktaran Oğuztürk, hapşırığın az görülen, koku ve tat kaybının ise çok az görülen belirtilerden olduğunu ifade etti.

  • OMİCRON VARYANTI BELİRTİLERİ NEDİR?

    Prof. Dr. Oğuztürk, Omicron varyantının sık görülen semptomlarının başında da öksürük, boğaz ağrısı, hapşırık, burun akıntısı, halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrısı ve nefes darlığının geldiğini, ateşin az görülen, koku ve tat kaybının ise çok az görülen belirtilerinden olduğunu kaydetti.

  • OMICRON VARYANTI YENİ BELİRTİLERİ NELER?

    Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dış Kapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Pelin Kartal, İngiltere'de yapılan araştırmaya göre 'Omicron' varyantı tespit edilen hastaların yüzde 20'sinde deri semptomlarının ortaya çıktığını söyledi.

    Prof. Dr. Kartal, 'Omicron' varyantındaki deri tutulumlarının daha çok çocuk ve gençlerde görüldüğünü belirterek, "Covid-19'da genç ve çocuklarda pek bulgu olmuyordu. Burada bir farklılık var. Deri tutulumu daha farklı ve yüzde 20 oranında görülüyor

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