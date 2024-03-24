Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Ölümlü 'seçim broşürü' kavgasının yaşandığı iş yerine pompalı tüfekle saldırı

        Ölümlü 'seçim broşürü' kavgasının yaşandığı iş yerine pompalı tüfekle saldırı

        Antalya'da yerel seçim için siyasi parti broşürü bırakmak isteyenler ile iş yeri sahibi arasında çıkan ve 1 kişinin ölümü ile sonuçlanan olayın yaşandığı iş yerine, daha sonra pompalı tüfekle 3-4 kez ateş edildiği ortaya çıktı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 12:26 Güncelleme: 24.03.2024 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi'nde 21 Mart günü, siyasi parti broşürü bırakmak isteyenler ile iş yeri sahibi arasında çıkan ve 1 kişinin ölümü ile sonuçlanan olayda yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

        • 2

          Olayın yaşandığı günün gecesinde, 22 Mart'ta saat 02.30 sıralarında yüzünü kapatan bir kişinin iş yerinin önüne geldiği, elindeki pompalı tüfekle 3-4 kez ateş edip kaçtığı görüldü.

        • 3

          O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        • 4

          NE OLMUŞTU?

          Antalya'da 21 Mart'ta saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi 1830'uncu Sokak'taki market ve şarküteri dükkanına CHP'nin seçim otobüsünden inen kişiler, broşür bırakmak istedi.

        • 5

          İş yeri sahibi Sinan Elbir, broşürleri bırakanları tersleyip, dükkandan çıkardı. Ahmet B.'nin, iş yeri sahibine yaptığının yanlış olduğunu söylemesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Sokaktan geçerken durumu gören Ahmet B.'nin yeğenleri Haktan Faik Çoban ile ağabeyi Burak Devran Çoban'ın da dahil olduğu tartışma, kavgaya dönüştü. Dükkan sahibi Sinan Elbir, çekmecedeki tabancasını çıkarıp, tek el ateş etti. Haktan Faik Çoban'ın karnından girip çıkan mermi, kardeşi Burak Devran Çoban'ın karnına isabet etti. 2 kardeş hastaneye götürülürken, şüpheli gözaltına alındı. Tedavi altına alınan kardeşlerden Haktan Faik Çoban kurtarılamadı.

        • 6

          OLAY KAMERADA

          Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, broşürü iş yerine bırakan Ahmet B. ile Sinan Elbir'in bir süre tartıştığı, Ahmet B.'nin eline aldığı ürünleri market içine fırlattığı görüldü. Sinan Elbir'in Ahmet B.'ye tokat attığı, kavganın ardından dükkanın dışına taştığı görüntülere yansıdı. Ahmet B.'nin 2 yeğeninin durumu görüp, dayıları ile iş yerine geldiği, ardından Sinan Elbir'i darbettiği de görüntülerde yer aldı. Sonrasında Sinan Elbir'in tezgahtan çıkardığı tabancayla tek el ateş ettiği de görüntülere yansıdı.

        • 7

          2 KİŞİ TUTUKLANDI

          Kardeşlerden Haktan Faik Çoban'ın ölümüne, Burak Devran Çoban'ın yaralanmasına neden olan Sinan Elbir, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

        • 8

          Diğer yandan yine parti broşürü nedeniyle Elbir'i darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan Ahmet Boz da "yaralama" suçundan tutuklandı.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Moskova'daki saldırıyı kim düzenledi?
        Moskova'daki saldırıyı kim düzenledi?
        Sezon sonu geliyorlar!
        Sezon sonu geliyorlar!
        Yaklaşık 61 milyon seçmen sandığa gidecek
        Yaklaşık 61 milyon seçmen sandığa gidecek
        CİMER'e şikayeti sayesinde dünyaevine girdi
        CİMER'e şikayeti sayesinde dünyaevine girdi
        Katil, karakolda pantolonundaki lekeden fark edildi!
        Katil, karakolda pantolonundaki lekeden fark edildi!
        TFF başkanlığına aday mı oluyor?
        TFF başkanlığına aday mı oluyor?
        Su çiçeği kimler için tehlikeli?
        Su çiçeği kimler için tehlikeli?
        Seçim günü sosyal medyaya sıkı takip: Özel ekip oluşturuldu
        Seçim günü sosyal medyaya sıkı takip: Özel ekip oluşturuldu
        Barça'dan 200 milyon Euro'luk teklife ret!
        Barça'dan 200 milyon Euro'luk teklife ret!
        Rusya ve Ukrayna birbirine saldırmayı sürdürüyor
        Rusya ve Ukrayna birbirine saldırmayı sürdürüyor
        Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar artıyor
        Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar artıyor
        Prensesler diyarına bir bakış
        Prensesler diyarına bir bakış
        Yumurtaların renkleri neden farklıdır?
        Yumurtaların renkleri neden farklıdır?
        Evini otele çevirdi
        Evini otele çevirdi
        Soğan ve patatesi ayrı yerlerde saklayın! İşte nedeni
        Soğan ve patatesi ayrı yerlerde saklayın! İşte nedeni
        Arda Güler, İspanya'da yine gündemde!
        Arda Güler, İspanya'da yine gündemde!
        İştah kapatıyor, kalbi ve akciğeri koruyor!
        İştah kapatıyor, kalbi ve akciğeri koruyor!
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Habertürk Anasayfa