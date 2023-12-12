Olumlu beklentiye rağmen borsa neden yükselmiyor?

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Yatırımcı Rehberi programının konuğu Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü Kadirhan Öztürk oluyor. Borsa İstanbul'da son günlerdeki kararsız seyre değerlendiren Öztürk, bu durumun nedenini sorguluyor. Yeni ekonomi politikalarının ekonomiye, şirketlere ve sermaye piyasalarına etkisini yorumlayan Öztürk, bu ortamda hangi sektörün yatırım yapılabilir olduğu yönündeki görüşlerini aktarıyor.

NOT ARTAR MI, ETKİSİ NE OLUR?

Programda rasyonel ekonomi politikalarına geçişle birlikte beklenen yabancı yatırımcıların Türkiye para ve sermaye piyasalarını ne zaman tercih edeceği de masaya yatırılıyor. Öztürk özellikle 15 Aralık'ta beklenen Moody's değerlendirmesi olmak üzere not artış beklentilerinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği yönündeki görüşlerini açıklayarak not artışı olması halinde bunun piyasalara etkisinin ne olacağını yorumluyor.

Enflasyonla mücadele ve faiz artırımı şeklinde görünür olan yeni ekonomi politikasını değerlendiren Öztürk, bu durumun yatırım ortamına etkisini, beklenen ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın finansal yatırımları nasıl yönlendireceğini yorumluyor.

BORSA ŞİRKETLERİ UCUZ MU?

Öztürk, borsa şirketlerinin piyasa değerini tarihsel rakamlar eşliğinde ele alırken bundan sonraki süreçte hisse senedi piyasalarının tercih edilmesinde bu durumun ne kadar etkili olup olmayacağını diye getiriyor. Yeni ekonomi politikası gereği faiz artışı, kredi kısıtlaması ve büyümenin düşecek olmasının hangi sektörü nasıl etkileyeceğine yönelik açıklamalarda bulunan Öztürk, bu durumun borsada fiyatlaması olup olmayacağını sorguluyor. Öztürk ayrıca faiz artışları ile birlikte hızla çözülen Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) çıkan yatırımın borsaya gelip gelmeyeceği yönündeki tahminini aktarıyor.