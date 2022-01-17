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Dünya bu olayı konuşuyor... Olivia Culpo kıyafeti nedeniyle uçağa alınmadı! - Magazin Haberleri

Olivia Culpo kıyafeti nedeniyle uçağa alınmadı!

2012 yılında Miss Universe güzellik yarışmasında birinci olan Olivia Culpo, 'uygunsuz' kıyafeti gerekçe gösterilerek uçağa kabul edilmedi. Culpo, bu nedenle üzerini değiştirmek zorunda kaldı

17.01.2022 - 15:54 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • ABD'nin eski güzellik kraliçesi Olivia Culpo, Meksika'nın Cabo San Lucas kentine gitmek isterken ilginç bir olay yaşadı.

  • Kız kardeşi Aurora Culpo ile seyahat eden ünlü modele, kıyafeti 'çok açık' olduğu için uçağa alınmadığı belirtildi.

  • INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI

    Aurora, Instagram hesabından paylaştığı görüntülerde, Olivia Culpo'nun uçağa binmek üzere kapıya geldiğini ve burada 'üzerine bir şey giymesi istendiğini' aktardı.

  • Kız kardeşinin belirttiğine göre, eski güzellik kraliçesine üstüne bir şey giymediği sürece uçağa alınmayacağı söylendi. 29 yaşındaki modelin, paylaştığı görüntülerde, uzun siyah bir hırka, sporcu büstiyeri ve tayt şort giydiği görülüyor.

  • "RAHATSIZ EDİCİ GİYİNMEDİ"

    Aurora Culpo, kız kardeşinin kendisine söylendiği gibi uygunsuz veya rahatsız edici giyinmediğini savundu.

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  • kim_bilir_34 2022-01-18 00:14:42 haha yobaz amerikalılar :)))

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