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        Haberler Dünya Brezilya'da tüyler ürperten olay! Ölen adamı bankaya getirerek kredi çekmeye çalıştı!

        Brezilya'da tüyler ürperten olay! Ölen adamı bankaya getirerek kredi çekmeye çalıştı!

        Brezilya basınında yer alan haberlere göre Rio de Janeiro'da tüyler ürperten bir olay yaşandı. Bir kadın, amcası olduğunu söylediği hayatını kaybetmiş yaşlı adamı bankaya getirerek kredi çekmeye çalıştı. 68 yaşındaki adamın ölümünde birkaç saat sonra bankaya getirildiği ortaya çıkarken, kadın gözaltına alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2024 - 12:48 Güncelleme: 17.04.2024 - 12:48
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        Ölen adamı bankaya getirerek kredi çekmeye çalıştı!
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        Brezilya basınında çıkan haberlere göre, Rio de Janeiro'da bir kadın, 17.000 R$ (3.400$) tutarında kredi çekmek için ölen yaşlı bir adamı bankaya götürdü.

        Banka çalışanlarının durumundan şüphelenince o anları kayıt altına aldı ve polisi çağırdı. Kadının gözaltına alındığı bildirildi.

        Olay ilk olarak Brezilya'nın en büyük haber yayıncısı TV Globo tarafından ortaya çıktı.

        Paylaşılan videoda, adı Érika de Souza Vieira Nunes olan bir kadın, sandalyede oturan solgun, yaşlı bir adamın yanında duruyor. Yaşlı adamın kafasını dik tutuyor, onunla konuşuyor ve ondan kredi kağıtlarını imzalamasını istiyor.

        Kendisini yaşlı adamın yeğeni olarak tanıtan Nunes'in "Amca, dinliyor musun? (Kredi sözleşmesini) imzalaman gerekiyor. İmzalamazsan hiçbir yolu yok çünkü senin adına imzalayamam" ifadelerini kullandı.

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        BANKAYA GELMEDEN BİRKAÇ SAAT ÖNCE ÖLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

        Bir banka çalışanı yaşlı adam için "İyi görünmüyor" sözlerine Nunes, "O böyledir. Hiçbir şey söylemiyor. Amca, tekrar hastaneye gitmek ister misin?" yanıtını verdi.

        Daha sonra polis tarafından yapılan açıklamada, 68 yaşındaki Paulo Roberto Braga olarak tanımlanan adamın bankaya gelmeden birkaç saat önce hayatını kaybettiği açıklandı.

        Polis, kadının aslında yeğeni olup olmadığı ve dolandırıcılık girişimine başka kişilerin katılıp katılmadığı ve yaşlı adamın nasıl öldüğüne ilişkin araştırmaların sürdüğünü bildirdi.

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        #brezilya
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