Caner Aktan'ın haberine göre olay 5 Kasım 2017 günü, İzmit Ali Kahya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 2 çocuk annesi Sibel Güntaç, eşi Hüsnü Güntaç tarafından şiddet gördüğü gerekçesiyle sevgilisi Fahrettin Özcan ile eşini öldürme planı yaptı.

Gece eve gelen Fahrettin Özcan, iddiaya göre Hüsnü Güntaç'ı uyurken tabancayla başına ateş ederek öldürdü. Sibel Güntaç ile Fahrettin Özcan, Hüsnü Güntaç'ın cesedini Yalova'nın Altınova ilçesi Karadere köyü yakınlarında bulunan ormanlık alana gömdü.

Güvenlik kamerası kayıtları ve plaka tanıma sistemi üzerinden incelemeler yapan polis, Sibel Güntaç ve Fahrettin Özcan'ın, Hüsnü Güntaç'a ait otomobille yola çıktıklarını tespit etti. Şüphelerin yoğunlaştığı ikilinin Kütahya'da kiralık bir evde kaldıkları belirlendi. Düzenlenen operasyonla yakalanan Güntaç ve Özcan hakkında Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın 5. celsesi bugün görüldü.

Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen iki sanık birbirlerini suçladı. Sibel Güntaç, "Kocam beni başka erkeklere pazarlamak istedi. Her gün ölecek miyim diye bekliyordum. Olay günü Fahrettin Özcan'ı eve ben çağırdım. Silahı Fahrettin Özcan'a ben verdim. Evet, ben bu hatayı yaptım. O da kocamı vurdu" dedi.

"ADAM GİBİ ADAMDI"

Ardından söz verilen sanık Fahrettin Özcan ise, "Rahmetli karısını başka erkeklere pazarlayacak bir kişi değildi. Adam gibi adamdı. Allah rahmet eylesin. Sibel Güntaç kadınlığını kullanarak beni kandırdı. Şimdi de verdiği ifadeyle mahkemeyi yanıltmaya çalışıyor" dedi. Mahkeme heyeti, Sibel Güntaç'ın çocuklarından DNA örneği alınmasına ve sanıkların tutuklu yargılanmalarına devam edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.