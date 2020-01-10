Oldukça Renksiz grubundan ilk single

Vokalde ve kemanda Şervan Ayaz, gitarda Burak Akan, basta Cem Şahan Binboğa ve klavyede Ali Tezergil'in yer aldığı Oldukça Renksiz grubunun ilk single'ı Lotus YouTube, Spotify ve iTunes'ta yayınlandı.

Bas gitardaki Cem Şahan Binboğa hariç her birinin konservatuarda öğrenci olduğu grup üyelerinin çıkardığı ilk parça, sosyal medyadan olumlu tepkiler aldı.

Soldan sağa doğru Burak Akan, Cem Şahan Binboğa, Ali Tezergil ve Şervan Ayaz

OLDUKÇA RENKSİZ GRUBU HAKKINDA...

İstanbul'da yaşayan genç müzisyenler, alternatif rock ve indie rock türlerinde müzik yapıyor. Bestelerinde kişisel duygu ve tecrübelerinden beslenen Oldukça Renksiz'in amaçları sadece güzel müzik yapmak... Grup, müzik piyasasında farklı ve yaratıcı sözler ile tınılar besteleyip daha büyük kitlelere ulaşmayı amaçlıyor.