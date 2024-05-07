6. ENSHUNADA DENİZİ, JAPONYA (1498)

1498 yılındaki Enshunada denizi tsunamisinin kaydedilen en eski tsunami olduğu biliniyor. 20 Eylül sabahı meydana gelen olay Kii, Sagami, Izu, Surugu ve Mikawa gibi kıyı şehirlerini etkiledi. Tsunamiye neden olan depremin büyüklüğü tam olarak bilinmemesine rağmen çoğu uzman bunun 8.3 olduğunu düşünüyor. Bununla birlikte, ortaya çıkan tsunami dalgasının ne kadar yüksek olduğu bilinmiyor ancak 30 binden fazla kişiyi öldürdüğü biliniyor.

2011'de çekilen fotoğrafta, büyük bir deprem ve ardından gelen tsunamiden sonra Pasifik Okyanusu'nda sürüklenen bir Japon evi görülüyor. Kaynak: AP