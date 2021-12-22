İlkokul, ortaokul ve liseler uzaktan eğitime geçecek mi? Tüm dünya ve Türkiye'de Omicron varyantı tedirginliği sürüyor. Bu nedenle veliler ve öğrenciler merak içerisinde "Okullar kapanacak mı?" ve "Okullar uzaktan eğitime geçecek mi?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den flaş açıklama...

OKULLAR KAPANACAK MI?

Okulların korona nedeniyle kapatılması ve uzaktan eğitime geçilmesiyle ilgili bir karar bulunmuyor. Ancak bununla birlikte Özer, yeni geliştirdikleri uzaktan eğitim sistemi hakkında şu bilgileri verdi:

"Attığımız adımların sonuçlara olumlu yansımasını görmekten mutluluk duyuyorum. 2021 yılında düzenlediğimiz eğitimlere katılan öğretmen sayımız 2020 yılına göre yüzde 34 artarken, bu artışla son 5 yılın en yüksek kişi başı eğitim saatine ulaşmış olduk. Buna göre, öğretmen başına düşen eğitim saati 2020 yılında 41,6 iken bu rakam, 2021 yılında yüzde 125 artışla 93,4 saate ulaştı. Bu süreçleri başarı ile yürüten Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum"

Bakan Özer, 2022 yılında öğretmenlerin uzaktan eğitimde eğitim seçeneklerini zenginleştirmek için Öğretmen Bilişim Ağı’nı (ÖBA) kurduklarını belirterek, bu platformun ilk kez 21 Ocak-7 Şubat 2022 tarihlerindeki 2 haftalık yarıyıl tatilinde kullanılacağını kaydetti. Özer, yeni dönemde merkezi ve uzaktan eğitimlere ilave olarak yerel ve okul bazlı eğitime de geçeceklerini belirterek, "Bu yeni uygulama ile okul düzeyinde de mesleki gelişim faaliyeti düzenlenmesine imkan sağlıyoruz.

Okullarımız almak istedikleri eğitimleri, talep gerekçelerini ve ulaşmak istedikleri sonuçları belirleyerek mesleki gelişim planlarını oluşturacaklar ve Bakanlık olarak biz de bu talebin bütçesini doğrudan okula aktaracağız. Bu uygulama ile daha gerçekçi temellere dayanan ve daha çok öğretmene ulaşan bir mesleki gelişim sistemine kavuşmuş olacağız. Bu kapsamda özellikle proje okullarımıza ağırlık vereceğiz" dedi...