2023-2024 YAZ TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre 14 Haziran’da yaz tatili başlayacak. Bir sonraki eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024 tarihinde başlayacak. Önümüzdeki yılın detaylı takvimi dönem başlamadan duyurulacak. Takvim ile birlikte ara tatil ve yarıyıl tatili programı belli olacak.