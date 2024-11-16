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        Haberler Bilgi Gündem OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR? 2024-2025 MEB takvimi ile 18 Kasım Pazartesi okul var mı, kasım ara tatili kaç gün ve ilk ara tatil ne zaman bitiyor?

        Okullar ne zaman açılıyor? 18 Kasım Pazartesi okul var mı, kasım ara tatili ne zaman bitiyor?

        Ara tatilin ne zaman biteceği veliler ve öğrenciler tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 eğitim öğretim takvimi dönem başında yayımlanmıştı. Takvim doğrultusunda MEB'e bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci için ilk ara tatil 11 Kasım'da başladı. Ara tatil dönemlerinde öğrenciler, hafta sonları ile birlikte toplam 9 gün dinlenme şansı yakalıyor. Peki, okullar ne zaman açılıyor? 18 Kasım Pazartesi okul var mı, kasım ara tatili ne zaman bitiyor? İşte, 2024-2025 MEB takvimi ile kasım ara tatili tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2024 - 16:12 Güncelleme: 16.11.2024 - 20:42
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        • 1

          Okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı için MEB takvimi inceleniyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılı kasım ara tatili 11 Kasım’da başladı. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki yaklaşık 20 milyon öğrenci ara tatil döneminde dinlenme şansı yakaladı. Öğrenciler, hafta sonları ile birlikte toplam 9 gün süren ara tatil sonrası okul sıralarına dönüş yapacaklar. Bu noktada ‘’Okullar ne zaman açılıyor?’’ sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, 18 Kasım Pazartesi okul var mı, kasım ara tatili ne zaman bitiyor? İşte, 2024-2025 MEB takvimi ve konu hakkında detaylar...

        • 2

          OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

          2024-2025 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi dönem başında Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanmıştı.

          Takvime göre okullarda ilk ara tatil, 11-15 Kasım 2024 tarihlerinde yapılacak.

          Öğrenciler hafta sonu ile birlikte toplamda 9 gün tatil yapmış olacak.

        • 3

          18 KASIM PAZARTESİ OKUL VAR MI?

          Okullar, 18 Kasım 2024 tarihinde açılacak. Yaklaşık 20 milyon öğrenci, Pazartesi günü okul sıralarına geri dönerek ders başı yapacak.

        • 4

          15 TATİL (SÖMESTR TATİLİ) NE ZAMAN 2024?

          9 Eylül 2024 tarihinde başlayan birinci dönem, 17 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

          Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

        • 5

          2024-2025 MEB ÇALIŞMA TAKVİMİ İLE 2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

          İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

          Okullar 20 Haziran 2025 tarihinde kapanacak ve yaz tatili başlayacak.

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