Okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı için MEB takvimi inceleniyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılı kasım ara tatili 11 Kasım’da başladı. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki yaklaşık 20 milyon öğrenci ara tatil döneminde dinlenme şansı yakaladı. Öğrenciler, hafta sonları ile birlikte toplam 9 gün süren ara tatil sonrası okul sıralarına dönüş yapacaklar. Bu noktada ‘’Okullar ne zaman açılıyor?’’ sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, 18 Kasım Pazartesi okul var mı, kasım ara tatili ne zaman bitiyor? İşte, 2024-2025 MEB takvimi ve konu hakkında detaylar...