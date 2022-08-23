Okullar ne zaman açılıyor? 2022-2023 MEB takvimi ile okulların açılmasına kaç gün kaldı, ayın kaçında açılacak? Okullar ne zaman tatil oluyor, hangi gün bitecek?

Okullar ne zaman açılıyor? 2022-2023 MEB takvimi ile okulların açılacağı tarih

Bu sene yeni eğitim ve öğretim yılı için geri sayım başlamış durumda. Milyonlarca öğrenci ilkokul, ortaokul ve lise okulların açılacağı tarihi araştırıyor. "Okullar ne zaman açılacak" sorusunun cevabı Milli Eğitim Bakanlığı MEB, akademik takvim ile belli oldu. İşte, MEB 2022-2023 okulların açılacağı tarih...

ABONE OL