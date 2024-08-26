Okullar ne zaman açılacak sorusu yanıt buldu. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl uygulayacağı çalışma takvimini duyurdu. Takvim ile beraber ara tatil ve yarıyıl tarihleri de belli oldu. Ağustos ayının sonu yaklaşırken İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arkadaşlarına kavuşacağı tarihi merak ediyor. Peki Okullar ne zaman açılacak? MEB 2024 2025 eğitim takvimi ile okulların açılış tarihine kaç gün kaldı?