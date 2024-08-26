Okullar ne zaman açılacak? MEB 2024 2025 eğitim takvimi ile okulların açılış tarihine kaç gün kaldı?
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yaz tatili sürecine devam ediyor. Eylül ayına kısa süre kala öğrenciler okulların açılacağı tarihi merak ediyor. Meb 2024 2025 yeni eğitim öğretim takvimini duyurdu. Uyum haftası kapsamında ana sınıfı (okul öncesi) ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri bir hafta erken başlayacak. Peki Okullar ne zaman açılacak, hangi tarihte? MEB 2024 2025 eğitim takvimi ile okulların açılış tarihine kaç gün kaldı?
- 1
Okullar ne zaman açılacak sorusu yanıt buldu. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl uygulayacağı çalışma takvimini duyurdu. Takvim ile beraber ara tatil ve yarıyıl tarihleri de belli oldu. Ağustos ayının sonu yaklaşırken İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arkadaşlarına kavuşacağı tarihi merak ediyor. Peki Okullar ne zaman açılacak? MEB 2024 2025 eğitim takvimi ile okulların açılış tarihine kaç gün kaldı?
- 2
ANAOKULLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
MEB tarafından paylaşılan takvime göre okul öncesi eğitim ile ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılında ilk ders zilinin 9 Eylül'de çalacağını açıkladı.