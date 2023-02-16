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SON DAKİKA: OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2023? Bakan Özer açıkladı: 71 ilde okullar ne zamana kadar tatil edildi, ayın kaçında açılacak?

Açıklama geldi! Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak?

Türkiye 6 Şubat tarihinde en büyük doğal afetlerden biri olan deprem gerçeği ile derinden sarsıldı. Çevre 11 ili etkileyen depremde hasarın boyutu ve can kayıpları ile ilgili bilgiler gelmeye devam ederken okullarda eğitime bir süre ara verildiği Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından duyurulmuştu. İşte son açıklamalar ile deprem bölgesinde ve diğer illerde okulların açılacağı tarih...

Giriş: 16.02.2023 - 00:06 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Okulların açılacağı tarih... Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrasında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinde ve diğer illerde deprem hasaarı ve can kayıpları sebebiyle eğitime bir süreliğine ara verildiğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise son açıklamasında devam zorunluluğu ve okulların açılacağı tarihe değindi. İşte "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtı...

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem bölgesinde tüm okullarda ikinci dönemde devam şartı aranmayacaktır. Deprem bölgesinde 1 Mart itibarıyla 10 ilimizde ki, buna Elazığ'ı ilave edeceğim şartları uygun okullarımızda eğitim, öğretime başlama imkanını veriyoruz." ifadelerini kullandı.

  • OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "10 ilde 1 Mart'a kadar eğitime ara verildi, 71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlıyor." açıklamalarında bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan son açıklaması ile 10 ile Elazığ'ı da dahil ettiğini duyurdu.

  • "10 İLDE İKİNCİ DÖNEM DEVAM ZORUNLULUĞU ARAMIYORUZ"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan son açıklamasında, "Deprem bölgesinde tüm okullarda ikinci dönemde devam şartı aranmayacaktır." ifadesini vurguladı.

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise; Şu anda bizim hasarımız diğer binalara göre çok az. 20 bin 868 binamızın 24'ü yıkıldı. Tüm okulların hasar tespit raporunu almadan eğitim öğretimi başlatmayacağız. Bu hafta içinde tüm okulların hasar tespitini yapacağız. 10 ildeki öğrencilerde ikinci dönem devam zorunluluğu aramıyoruz. Bunu daha önce açıklamıştık. 

  • "71 İLDE EĞİTİMİ 20 ŞUBAT'TA BAŞLATACAĞIMIZI AÇIKLAMIŞTIK"

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "Türkiye'yi normalleştirmemiz için eğitimi normalleştirmemiz lazım. Ana itici güç eğitim. 71 ildeki eğitimi 20 Şubat'ta başlatacağımızı açıklamıştık. Depremden etkilenen illerimizde okulların 24 tanesi yıkıldı, 83 tanesinde ağır hasar var. Şubat ayının sonuna kadar tüm okullardaki hasar tespit çalışmalarını tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

  • "YENİ ÖĞRETMENLER DE ATAYACAĞIZ"

    İhtiyaç olması durumunda yeni öğretmenler de atayacağız. Eğitim ve öğretimle ilgili neye ihtiyaç varsa atama yoluyla görevlendirme yoluyla çözeceğiz.

  • AİLESİNİ KAYBEDEN ÖĞRETMENLER

    O öğretmenlerimizin hepsini idari izinli sayıyoruz. Aynı zamanda psikososyal destekle ilgili de destekleri veriyoruz.

  • SINAV TARİHLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

    Dikkat edersiniz sınav tarihini açıklamadık. Sınavların tarihi koşullara göre şekillenecek. Sadece LGS ve YKS sınavlarında ikinci dönemi kapsam dışına aldık. LGS sınavının tarihini inşallah ileri tarihte açıklayacağız.

  • Mümkün olduğu kadar çocuklarımızın bu travmayı atlatabilmeleri için koşullar oluşturuyoruz. Depremin ilk gününden itibaren bizden talimat almadan bölgede çalışan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Soba üreten meslek liselerinin fedakar cefakar öğretmenlerimize, arama kurtarmaya destek veren tüm öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyorum."

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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