İlk ders zilinin çalmasıyla üç aylık yaz tatili sona erecek ve 2022-2023 eğitim öğretim dönemi başlayacak. Her sene eylül ayında başlayan okulların ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Öğrenciler ve veliler "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt aramaya başladılar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim ile okulların açılacağı tarih belli oldu. Peki, okullar ne zaman açılıyor? İşte konuya dair bilgiler haberimizde...