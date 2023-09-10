Okullar açılıyor! Covid kalabalık alanları seviyor

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Geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) koronavirüs vakalarında endişe verici bir artış yaşandığı kaydedildi. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaptığı açıklamada, Orta Doğu ve Asya'nın bazı bölgelerinde ölümler ve Avrupa'da da yoğun bakıma başvurular ve birçok bölgede hastaneye yatışların arttığını söyledi. Covid-19'un Pirola (BA.2.86) varyantının 11 ülkede tespit edildiğini kaydeden Ghebreyesus, DSÖ'nün bu varyantı, yakından takip ettiğini vurguladı.

"VAKA SAYILARI YÜZDE 25 ARTTI"

Okulların açılmasına bir gün kala vakalarda artışa yol açmasıyla endişe yaratan Pirola varyantına ilişkin bilgi veren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Omicron'un alt varyantı olan Pirola, çok sayıda oluşan mutasyon nedeniyle daha kolay bulaşabiliyor ve diğer varyantlar kadar ciddi seyredebiliyor. Henüz okullar açılmadı, hala açık havada uzun zamanlar geçiriliyor. Ancak dünyada birtakım incelemeler yapılıyor. ABD'de lağım sularından alınan örneklerle yapılan ölçümlerin sonucuna göre geçtiğimiz kış koronavirüs salgınında tespit edilen miktarla aynı oranda bulunmuş. Bu durumda salgın yeniden başladı diyebiliriz" dedi.

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TÜRKİYE'DE VAKALAR ARTTI

Vaka sayısında artış olduğunu aktaran Dr. Seçkin, "Vaka sayıları yüzde 25 arttı. Hastanede yüksek ateş nedeniyle yatan hastaların dörtte birinin Covid olduğunu söyleyebilirim. Yaşlılarda ve bağışıklık sistemi iyi çalışmayan bireylerde çok ciddi ve ağır seyredebiliyor. Ancak biz piki okullar açıldıktan sonra ve özellikle de aralık-ocak-şubat döneminde bekliyoruz" dedi.

Çocukların da koronavirüsü sosyal mesafenin en az olduğu kalabalık yerlerde kaptığını söyleyen Dr. Seçkin, okullar, doğum günü partileri, AVM'lerde, havaalarında ve uçaklarda virüsün kolaylıkla kapıldığını söyledi. Seçkin, yapılan araştırmalara göre, çocukların koronavirüslü biriyle ne kadar uzun süre geçirirse aldığı virüsün de o kadar arttığını ve enfeksiyonu daha ciddi geçirdiğini kaydetti. Parkların bu açıdan daha az riskli olduğunu kaydeden Seçkin, kapalı mekanlarda ise riskin daha da arttığını ifade etti.

AŞILAR CİDDİ HASTALIĞI ENGELLİYOR

Dr. Seçkin, daha önce koronavirüse yakalananların ve aşılanmış olanların bir miktar bağışık olduğunu ancak bunun yüzde 100 olmadığını belirterek, şunları söyledi: "Aşı, virüsün ciddi enfeksiyona dönüşmesini engelliyor. Asıl Pirola varyantından koruyacak aşılar ise Avrupa'da ve ABD'de 14 Eylül'de kullanılmaya başlanacak. Riskli gruplar muhakkak aşılanmalıdır. Bazı yayınlar 50 yaşını aşan kişilere aşılanmayı öneriyor. Öte yandan toplu taşıma kullananlar kendilerini korumak için maske kullanmalı. Hasta olan bireyler muhakkak maske takıp, buna dikkat etmeli. El yıkamaya özen göstermeli, maske takılmalı ve çok kalabalık yerlerden uzak durulmalı."

VİRÜS HAYATIMIZDA BİR SÜRE DAHA YER ALACAK

"Koronavirüs bizleri çok şaşırtan bir virüs" diyen Dr. Seçkin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Koronavirüs 'bitti' deyince yeni bir mutasyonla karşımıza yeniden geliyor. Çin güvenlik önlemlerini kaldırdıktan sonra yaklaşık 2 milyon insan birkaç ay gibi kısa bir sürede hayatını kaybetti ve orada tehlikeli seyreden kötü seyreden Delta varyantı yoktu, Omicron varyantı vardı. Bunun anlamı şu; virüs hayatımızda bir süre daha yer alacak ve nasılsa hafif seyrediyor diye hafife almayalım."

"HASTA ÇOCUĞU OKULA GÖNDERMEYİN" ÖNERİSİ

Okullar açılırken anne ve babalara tavsiyelerde bulunan Dr. Seçkin, "Çoğu kişi öksürük, ateş, halsizlik gibi şikayetleri olsa bile çocuğuna test yaptırmak istemiyor ve Covid bitmiş ya da tehlikeli değilmiş gibi davranıyor. Bu aileler maalesef ki hasta çocuklarını okula göndermeye, seyahat etmeye, AVM'ye gitmeye, sosyal aktivitelere katılmaya virüsü bulaştırdıklarını bilmeden devam ediyorlar. Aileler daha duyarlı olup, çocukta enfeksiyon bulguları varsa iyileşene kadar çocuğu izole etmek gerekir. Toplum olarak yaptığımız hatalardan biri penceleri açmamak. Öteki türlü hastalık kapma riskimiz artıyor. Odayı ya da sınıfı saat başı 10 dakika havalandırmak, ortamdaki virüs miktarını yüzde 90 azaltıyor. Hastalansak bile ayakta atlatırız, çünkü virüs yükümüz daha az oluyor" dedi.

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