Okullar 1 hafta erken mi kapanıyor?
Okullar bu sene bir hafta erken mi kapanacak? Sosyal medyada yayılan iddiayı Bakanlık kaynakları yalanladı. Edinilen bilgiye göre okullar bir hafta erken kapanmayacak ancak ilk dönemin sonunda yapıldığı gibi öğrenciler son haftayı okullardaki ders dışı etkinliklerle tamamlayacak
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 81 ilde okulların yaz tatili için bir hafta erken kapanmasına yönelik karar aldığı öne sürüldü.
Ancak Bakanlık kaynakları söz konusu iddianın doğru olmadığını bildirdi.
Edinilen bilgiye göre okullar vaktinde kapanacak ancak son hafta etkinlik yapılacak.
İlk dönemin sonunda da benzer uygulama yapılmış öğrenciler okulda ders dışı etkinliklerle ilgili programı uygulamıştı.
Bu dönem sonunda da benzer etkinliklerle öğrencilerin son haftasını okulda tamamlayacağı kaydedildi.