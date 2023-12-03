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        Haberler Sağlık Okula gitmenin önündeki engel: Bitlenme

        Okula gitmenin önündeki engel: Bitlenme

        Ense ve kafada aşırı kaşınma belirtisiyle ortaya çıkan bit, insandan insana yakın temasla bulaşıyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "10 bin yıl önceki fosillerde bile bit yumurtalarına rastlanıyor. Bitlenme, çok sık okula gidememe nedenidir ve aileler ile çocuklarda çok stres yaratan bir durumdur" dedi. Habertürk'ten Demet Demirkır'ın haberi

        demetdemirkir@haberturk.com
        Giriş: 03.12.2023 - 06:47 Güncelleme: 03.12.2023 - 06:47
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        Okula gitmenin önündeki engel: Bitlenme
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        Özellikle okul çağındaki çocuklarda görülen bitlenme sorunu, çok sık okula gidememe nedeni olarak biliniyor. İnsan kafa derisindeki kanla beslenen küçük böcekler olan saç bitleri, en çok çocukları etkiliyor. Saç bitleri, genellikle bir kişinin saçından diğerinin saçına doğrudan transfer yoluyla yayılıyor.

        HEM ÇOCUKTA HEM AİLEDE STRES YARATIYOR

        Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, saç bitlerinin kafa derisindeki kanla beslendiğini, dişi bitin saç tellerine yapışan yumurtalar (sirkeler) bıraktığını ifade ederek, "10 bin yıl önceki fosillerde bile bit yumurtalarına rastlanıyor. Bitlenme çok sık okula gidememe nedenidir ve hem ailelerde hem de çocuklarda çok stres yaratan bir durumdur" dedi.

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        SARILMAK, TOKA VEYA SAÇ BANDI PAYLAŞMAK RİSKİ ARTIRIYOR

        Ense ve kafada özellikle de geceleri meydana gelen kaşıntıların akıllara saç bitlerini getirmesi gerektiğini belirten Dr. Seçkin, "İnsandan insana yakın temasla bulaşır. Çarşaflardan, taraktan, giysilerden geçmesi daha nadirdir; ancak şu anda Avrupa’da metro ve tren gibi toplu taşıma araçlarından geçen çok sayıda hasta var. Aşırı kalabalık büyük şehirlerde bulaşma riski de artıyor. Kirli ya da temiz fark etmiyor, bitin hijyen tercihi yok. Saçtaki bit herkesi tutuyor ama vücut biti az yıkananlarda ve az kıyafet değiştirenlerde daha sık görülür. Kızlarda biraz daha sıktır, yaş küçüldükçe de risk artar. Kızlarda bitin daha sık görülme nedeni saçın boyuyla alakalı değildir. Daha yakın sarılarak oyun oynamaları, toka, saç bandı ya da şapka paylaşmaları nedeniyledir. Çocukların baş başa vererek oyun oynamaları haliyle bitin bulaşma riskini de artırır" diye konuştu.

        YAŞ BÜYÜDÜKÇE BİTLENME OLASILIĞI DA AZALIYOR

        Bitten kurtulmak için çocuğun saçının sıfıra vurdurulmasının bir seçenek olmadığını aktaran Seçkin, "Bu sayede bitten kurtulur evet ama bu önerilmez; çünkü sosyal açıdan çocuğu iyi hissettirmez" dedi.

        Yaş büyüdükçe bitlenme olasılığının giderek azaldığını belirten Dr. Seçkin, "Eğer diğer aile üyeleri bitlenmemişlerse onların tedavi edilmesine gerek yok ama ama çarşaflar, yastık kılıfları yıkanmalıdır. Çocukla aynı yatağı paylaşıyorlarsa onlar da tedavi edilmelidir. Tüm ev temizlenmelidir, yıkanamayacak malzemeler 2 hafta boyunca plastik torbaya konulup ağzı kapatılmalıdır. Tedavi gerekirse haftada bir tekrarlanmalıdır. Çocuğun kafasından sirkeleri muhakkak temizlemek gerekir. Her gün bu işlem uygulanmalıdır. Eczanede satılan ürünleri kullanmak yeterli olur" şeklinde konuştu.

        BİTLENMEMEK MÜMKÜN MÜ?

        Bitlenmenin utanılacak bir durum olmadığını kaydeden Dr. Seçkin, "Çocuğu bitlenen aile, okula bu durumu haber vermelidir. Sınıfa bit haberi geldiğinde çocuklara başkalarının atkı, şapka, tarak veya tokası gibi kişisel eşyalarını kullanmaması gerektiğini öğretmeliyiz" ifadelerini kullandı.

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