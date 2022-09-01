Okula dönüş sepetine ‘teknoloji’ de girdi

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Eylül ayı ile birlikte hem öğrencileri hem de velileri okula dönüş heyecanı sarmaya başladı. İlk zilin çalıp, yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı 12 Eylül öncesi öğrencilerin derslerde kullanacağı tüm gerekli materyalleri tamamlaması gereken sürece de girilmiş oldu.

Mobil pazarlama şirketi Digital Turbine’ın, bu dönemde Türkiye’deki öğrencilerin ve ebeveynlerinin alışveriş tercihlerini ve ihtiyaçlarını mercek altına almak için gerçekleştirdiği “Okula Dönüş Araştırması”nın sonuçlarını paylaştı.

Buna göre ankete katılanların yüzde 61’i okula dönüş alışverişlerini sonbaharda (Eylül) yapmayı planlıyor. Her sene olduğu gibi en baştan yenilenecek olan defter, kalem, silgi gibi temel okul malzemeleri yüzde 67 ile en çok satın alınması planlanan ürünlerin başında geliyor. Bunu sırasıyla yüzde 56 ile kıyafet ve aksesuar, yüzde 43 ile elektronik ürünler, ve yüzde 35 ile çalışma mobilyaları takip ediyor.

ÖNCELİK ‘GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA’

Araştırmaya göre elektronik ürünler de artık okulda kullanılan vazgeçilmez eşyaların başında geliyor. Tüketicilerin yüzde 42’si elektronik ürünlerden görüntülü konuşma ekipmanı alacağını bildirirken, yüzde 32 ile tablet ve yüzde 38 ile laptop/bilgisayar en çok satın alınacak elektronik eşyaların başında geliyor.

Katılımcıların yüzde 46’sı okula dönüş alışverişinde eve teslim seçeneğini kullanarak online alışveriş yapacağını belirtirken, yüzde 40’ı mağaza içi alışveriş yapacağını bildiriyor. Akıllı telefonların gündelik hayatımızın vazgeçilmezi olduğu bir gerçek. Tüketicilerin yüzde 74'ü çevrimiçi bir ürün satın almak için akıllı telefonlarını kullanacağını söylemesi ise bu durumu kanıtlıyor.

ALIŞVERİŞTE TERCİH ‘ÇEVRİMİÇİ’

Ankete katılanların yüzde 56’sı çevrimiçi alışverişi daha iyi bir deneyim yaşattığı için tercih ettiğini bildirirken, yüzde 45’i çevrimiçi aynı ürünü daha ucuz bir fiyata satın aldığını, yüzde 42’si ise daha işlevsel gördüğü için çevrimiçi alışveriş yapacağını bildiriyor.

Tüketicilerin yüzde 42’si satın alacağı ürünleri mobil reklamlar sayesinde bulduğunu belirtiyor. Tüketicilerin yüzde 71'i, ürün kendilerine hitap ediyorsa, mobil cihazlarında doğrudan bir reklamdan bir ürün satın alma eğiliminde olduklarını ifade ediyor.