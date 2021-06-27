İspanya'dan ödül kazandı 0:00 / 0:00

Ferit Karahan'ın 'Okul Tıraşı', İspanya'da düzenlenen 36'ncı Uluslararası Valencia Film Festivali CINEMA JOVE'dan 'En İyi Film' ve 'Seyirci Ödülü'nü kazandı

HABERTURK.COM

Ferit Karahan'ın 71'inci Berlin Uluslararası Film Festivali'nde FIPRESCI Ödülü'nü ve 38'inci Uluslararası Fecr Film Festivali'nde 'En İyi Senaryo Ödülü'nü kazanan 'Okul Tıraşı', son olarak İspanya'da katıldığı 36'ncı Uluslararası Valencia Film Festivali CINEMA JOVE'da da En İyi Film ve Seyirci Ödülü'ne layık görüldü.

"Okul Tıraşı", baskı ve disiplinin yoğun olduğu bir yatılı okulda hastalanan arkadaşını doktora götürmeye çalışan; fakat okulun bürokrasisini, idarenin vurdumduymazlığını ve zor coğrafi koşulları aşmak zorunda olan Yusuf'un hikâyesi... Başrollerini Ekin Koç, Mahir İpek, Cansu Fırıncı, Melih Selçuk ile birlikte çocuk oyuncu Samet Yıldız'ın paylaştığı filmin kadrosunda yer alan diğer çocuk oyuncular ise, çekimlerin yapıldığı Van'ın Bahçesaray ilçesinde bölgenin yerel halkından seçildi. Ferit Karahan'ın Gülistan Acet ile birlikte kaleme aldığı senaryo, yönetmenin kendi hayatından da izler taşıyor. Editörlüğünü Sercan Sezgin'in ve Hayedeh Safiyari'nin, görüntü yönetmenliğini Türksoy Gölebeyi'nin yaptığı filmin dünya dağıtımını ise İtalya merkezli Intramovies üstleniyor.

Asteros Film yapımı 'Okul Tıraşı', önümüzdeki günlerde Hırvatistan'da Mediterranean Film Festivali'nde, Sırbistan'da Europen Film Festivali'nde, Güney Kore'de Seoul Guro Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali'nde ve Tunus'ta düzenlenen Manarat Film Festivali'nde yarışacak.