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        Haberler Gündem Güncel Okul müdürü darp edildi

        Okul müdürü darp edildi

        Samsun'da bir okul müdürü, okulun bahçesinde aracının içinde darp edildi. Polis, şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 01:01 Güncelleme: 21.02.2024 - 01:01
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        Okul müdürü darp edildi
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        Samsun'un Atakum ilçesinde bir okul müdürünün okul bahçesinde otomobilinin içinde 2 kişi tarafından darbedildiği iddia edildi.

        Alınan bilgiye göre, Hüseyin Avni Asal İlkokulu Müdürü Fırat Şad, mesai çıkışında okul bahçesindeki otomobiline bindi.

        DARP ETTİKTEN SONRA KAÇTILAR

        Bu sırada Şad'ın otomobilin kapısını açan kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi, Şad’ı darbettikten sonra kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Şad, 112 Acil Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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