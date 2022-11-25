Okul bahçesinde öğretmene darp!

İddiaya göre, Çarşamba ilçesindeki Atatürk Ortaokulu'nda öğrenim gören bir öğrenci, dün akşam eve gittiğinde ailesine, beden eğitimi öğretmeni Murat Atay'ın kendisine tokat attığını söyledi. Bunun üzerine okula giden velisi E.Ç. ve çocuğun ağabeyi F.Ç., okul bahçesinde Atay ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ç. ve F.Ç., Atay'ı darbetti. İhbar üzerine okula giden Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri E.Ç. ve F.Ç.'yi gözaltına aldı. Atay ise, Çarşamba Devlet Hastanesine giderek sağlık raporu aldı.

Eğitim-Bir-Sen Samsun İl Başkanı Hamdi Yıldız, Atatürk Ortaokulu önünde yaptığı açıklamada, meslektaşlarına yönelik saldırının meslek kanununun ne kadar eksik olduğunu ortaya çıkardığını savundu. Meslek kanununda şiddete yönelik her türlü eylemi caydıracak yasal düzenlemenin konulması gerektiğini belirten Yıldız, şunları söyledi:

"SALDIRI TÜM EĞİTİM ÇALIŞANLARINA YAPILMIŞTIR"

"Eğitim ortamında öğretmenlerimizin bütün enerjilerini çocuklarımızın geleceklerine aktarması, bu düşünce ile çalışması gerekir. Velinin veya bir başkasının okula gelip bu durumu yaşatma kaygısı olmasını artık istemiyoruz. Hem Murat öğretmenimize hem burada çalışan arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Bu saldırı sadece Murat öğretmene değil, tüm eğitim çalışanlarına yapılmıştır. Bu saldırıyı gerçekleştirenlerin cezasız kalmaması için konuyu takip edeceğimizi ifade ediyoruz" diye konuştu.

"GÜVENLİK PERSONELİNİN BULUNDURULMASI ZARURİDİR"

Eğitim-Bir-Sen Çarşamba İlçe Başkanı Hasan Demir de Murat Atay'ın uğradığı saldırının, öğretmene şiddet yasasının derhal çıkarılması gerekliliğini ortaya koyduğunu dile getirdi. Sağlık çalışanları gibi öğretmeni güçlendirecek, koruyacak tedbirlerin Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yer alması gerektiğini anlatan Demir, "Tüm okullarımızda güvenlik personelinin bulundurulması zaruridir" dedi.

Açıklamaya, Eğitim-İş Çarşamba İlçe Başkanı Ali Demirci ile sendika üyeleri ve öğretmenler katıldı.