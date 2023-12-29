Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Öksürüğe karşı ham bal tavsiyesi!

        Öksürüğe karşı ham bal tavsiyesi!

        Uzmanlar, kışın ham bal kullanımının öksürük sıklığını ve şiddetini etkili bir şekilde azalttığına ve uykuyu iyileştirdiğine dikkat çekerek, çocuklarda öksürüğe karşı ham bal tüketimini önerdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2023 - 15:26 Güncelleme: 29.12.2023 - 15:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bu noktada Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) tarafından önerilen bir yöntem olarak, bir yaşından büyük çocuklarda öksürük tedavisi için ham balın kullanılmasını öneriyor.

        • 2

          Ham balın öksürüğe karşı güvenli ve düşük maliyetli bir tedavi yöntemi olarak öne çıkmasının yanı sıra, bilimsel çalışmalara dayanarak öksürük semptomlarını iyileştirdiği ve uyku kalitesine olumlu katkı sağladığına dair veriler de bulunmaktadır. Özellikle uyku öncesi tüketilen ham balın çocuklarda ve ebeveynlerde daha iyi bir uyku kalitesi sunabileceği belirtilmiştir” dedi.

        • 3

          HAM BAL NEDİR?

          Ham bal hakkında bilgi veren Arı Ürünleri Uzmanı Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, Türkiye'nin arıcılık faaliyetleri bakımından oldukça değerli bir bitki örtüsü çeşitliliğine sahip olduğunu belirterek, 8.2 milyon arı kovanı ile dünyada bal üretiminde üçüncü sırada yer aldığını söyledi.

        • 4

          Çam balının Muğla sayesinde dünyaya ihraç edildiğini belirten Samancı, "İnsan yaşamı ve beslenmesi için çok önemli olan, aynı zamanda en çok sahtecilik görülen besinlerden biri olan ham balın kalitesini belirleyen en önemli faktörlerden biri de balın saf bal olup olmadığıdır.

        • 5

          Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği’ne göre 45 derecenin üzerinde ısıl işlem görmemiş ve 0,3 mm'nin üzerinde bir filtreden süzülmemiş bala ham bal adı verilmektedir.

        • 6

          Yüksek sıcaklıklarda ısıl işlem görmemiş ve polenleri tutulacak şekilde filtre edilmiş ham bal, vitamin, mineral ve antioksidanlar bakımından zengin, besleyici değere sahip doğal bir gıdadır” diye konuştu.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        KKM için flaş karar
        KKM için flaş karar
        Seçil Erzan'ın duruşmada ismini vermediği kişi Fatih Terim mi?
        Seçil Erzan'ın duruşmada ismini vermediği kişi Fatih Terim mi?
        Fatih Terim imzayı attı!
        Fatih Terim imzayı attı!
        Riyad'da süper final!
        Riyad'da süper final!
        Lisenin tuvaletinde kız kızı bıçakladı!
        Lisenin tuvaletinde kız kızı bıçakladı!
        Budapeşte'de Tuna Nehri taştı
        Budapeşte'de Tuna Nehri taştı
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Afrika müjdesi!
        Afrika müjdesi!
        Fergio House'u ikiz kardeşler kurmuş!
        Fergio House'u ikiz kardeşler kurmuş!
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        Yılbaşında kar yağacak mı?
        Yılbaşında kar yağacak mı?
        Almanya'ya dönüyor!
        Almanya'ya dönüyor!
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Aramızdan ayrıldılar
        Aramızdan ayrıldılar
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        "Manifestonun katı kuralları vardır!" Tüyler ürperten savunma!
        "Manifestonun katı kuralları vardır!" Tüyler ürperten savunma!
        Açıkladılar
        Açıkladılar
        'Kızılcık Şerbeti' yeni yılı Ajda Pekkan ile karşılıyor
        'Kızılcık Şerbeti' yeni yılı Ajda Pekkan ile karşılıyor
        Habertürk Anasayfa