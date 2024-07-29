Okçuluk Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ilk madalya milli okçularımızdan geldi. Klasik Yay Erkek Milli Takımı, üçüncülük maçında karşılaştığı Çin'i 6-2 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Les Invalides'te gerçekleştirilen müsabakalarda Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan milli takım, Wenchao Kao, Zhongyuan Li ve Yan Wang'ın temsil ettiği Çin'le karşılaştı.

İlk seti 55-54 kazanan milliler, ikinci seti 57-56 kaybetti. Çin'e üçüncü sette 55-54, dördüncü sette ise 56-54 üstünlük sağlayan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, durumu 6-2'ye getirdi ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli okçular, Paris 2024'te Türkiye adına ilk madalyayı kazanma mutluluğunu yaşadı.

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🇹🇷🥉Paris'te ilk madalyamızın geldiği o an ve milli okçularımızın sevinci😍pic.twitter.com/rs92NNapul — Habertürk Spor (@HTSpor) July 29, 2024

BRONZ MADALYA YOLU

Milli Takım, son 16 turunda Kolombiya’yı 5-4 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti. Çeyrek finalde Tarundeep Rai, Ramesh Pravin Jadhav ve Dhiraj Bommadevara'dan oluşan Hindistan ile karşı karşıya gelen ay-yıldızlılar, mücadeleden 6-2’lik skorla galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde ev sahibi Fransa ile karşılaşan milli takım, maçı 5-4 kaybetti ve bronz madalya mücadelesinde Çin ile karşılaştı. Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bronz madalya karşılaşmasında Çin'i 6-2 yenerek Olimpiyat Oyunları 3'üncüsü oldu.

🇹🇷 Okçuluk Erkek Milli Takımımız, #Paris2024'te bronz madalyasını aldı



🥉 Mete Gazoz

🥉 Ulaş Berkim Tümer

🥉 Muhammed Abdullah Yıldırmışpic.twitter.com/IZo0u8Livp — Habertürk Spor (@HTSpor) July 29, 2024

TAKIM SPORLARINDA İLK MADALYA!

Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan milli takım, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanırken, Türkiye de oyunlar tarihinde bir ilki başardı. Milli okçuların bu başarısıyla birlikte Türkiye, olimpiyat oyunları tarihinde ilk defa takım sporlarında madalya kazandı. Milli sporcular daha önceki olimpiyat oyunlarında tüm madalyaları bireysel dallarda elde etmişti.