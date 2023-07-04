"BAŞKANIMIZ VE ERDEN BEY'İN YOĞUN BİR ÇABASI VAR"
Geçen seneki kadrolarını büyük ölçüde koruduklarını ifade eden 49 yaşındaki teknik direktör, "Bu bizim için büyük bir avantaj. Kiralık oyuncularımız döndü. Onlarla ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Ayrılan arkadaşlarımız ve kiralıktan bize dönen arkadaşlarımız oldu. Galatasaray kadrosu güçlü bir şekilde devam edecek. Kampın başına transferin yetişip yetişmeyeceğini veya ne zaman sonuçlanacağını söylemek zor. Takımımızın kadrosuna güveniyoruz. Başkanımız ve Erden Bey'in yoğun bir çabası var. Düşündüğümüz, ilgilendiğimiz ve istediğimiz oyuncuları kadroya katmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu teknik direktör olarak bizi mutlu eden, geleceğe doğru ümitlendiren bir durum. Ancak biraz sabırlı olmak gerek. Sonucunda yine Galatasaray'ın iyi bir kadrosu olacak" değerlendirmesinde bulundu.