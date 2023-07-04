"Icardi olursa, hem ikinci forvet olacak hem de farklı yerlerde oynayabilecek oyuncular ilk tercihimiz. Ama bazen bunu da bulamıyorsunuz. Belki direkt bir ikinci adam alacağız. Çok uzun bir sene olacak. Herkesi net bir şekilde kullanacaksınız. Geçen sene genel olarak çok fazla aynı oyuncularla devam ettik, bu sene maç takvimi daha kalabalık olacak. 20 takımlı lig, bu sene aralar da yok. Çok fazla maçın olduğu bir sene olacak.''
"ICARDI İLE VEDALAŞMADIM"
"Icardi ile hep konuştuk. Giderken de konuştuk. Zaten bir kulübün oyuncusu, direkt kendi kararını verecek bir oyuncu değil. Ailesi var, ortamı var, birçok şey var. Vedalaşmadım, gelecek, başlayacak, ne zaman başlayacak üzerinden espriler yaptık. O da buradan ayrılmadı. Sosyal medya üzerinden buradan ayrılmadığını görüyoruz. Bu da bizim için sevindirici.''