Okan Buruk'tan flaş sözler: Bizimle birlikte olmayacaklar
Galatasaray, Süper Lig'in ilk maçında Kayserispor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı. Maçın ardından teknik direktör Okan Buruk karşılaşmayı değerlendirdi. İşte Buruk'un sözleri...
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Galatasaray, Süper Lig'in ilk maçında Kayserispor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı. Maçın ardından teknik direktör Okan Buruk karşılaşmayı değerlendirdi. İşte Buruk'un sözleri...
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"KALİTEMİZİN ALTINDA İŞLER YAPTIK"
"Antalya'ya yakın bir hava sıcaklığı vardı. Daha hızlı oynamamız lazımdı. Geriden pas hızı ve pas kalitesini daha net şekilde ortaya koymamız lazımdı. Pozisyona girdik, pozisyon da verdik. Kendi kalitemizin altında işler yaptık. "
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"HAZIRLANAN BİR TAKIMIZ"
"Hazırlanan bir takımız. 3 gün önce maç oynadık. Bu kadro daha hazır olduğu için bu seçimleri yaptım. Anegelino'nun sakatlığı vardı. Lucas Torreira bir hastalık geçirdi. Wilfired Zaha'yı kullandık. Oyuncular birbirini yeni yeni tanıyor. Daha fazla pozisyon üretebilirdik. Kolay pas hataları da yaptık. Kayserispor'un kalecisi önemli kurtarışlar yaptı. Kayserispor'u mücadelesinden ötürü kutluyorum."
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"DAHA FARKLI OLACAK"
"Daha iyi olacağız. Toparlanma aşamasındayız. Burayı en kayıpsız şekilde geçemeye çalışıyoruz. Kayserispor zaman zaman bizden daha çok istedi. Bir sonraki maç farklı olacak. "
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"BİZİMLE BİRLİKTE OLMAYACAKLAR"
"Yeni gelen oyuncuların %100 olması için birkaç haftaya daha ihtiyaçları var. En hazır oyuncularla devam etmek istiyoruz. Çok yoğun bir tempodan geçiyoruz. Kazanarak başlamak istiyorduk ama bundan sonraki haftalarda Galatasaray'ın kalitesini daha yüksek şekilde göreceğiz. Onu görmezsek zaten, oyuncular bizle birlikte olmayacak."