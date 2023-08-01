Okan Buruk, Nelsson'un kararını açıkladı

İşte Okan Buruk'un sözleri:

"KALİTEMİZİ ORTAYA KOYMAK İSTİYORUZ"

"Şampiyonlar Ligi alanında, arenasında yeniden bulunmak için elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. Çok hızlı bir ara oldu. Kısa tatilden sonra hemen başladık. Oyuncularımın hem fiziksel hem mental adaptasyon problemleri var. Bunun ilk maçta sıkıntılarını yaşadık. İkinci maç için buraya avantajlı skorla döndük. Tek hedefimiz turu geçmek. Yeni gelen oyuncuların hepsinin performansları gün gün artıyor. Yavaş yavaş onları kadromuza katmaya çalışıyoruz. Bu tur için kullanamadığımız oyuncularımız var. Galatasaray kalitesi, oyun anlayışı, kendi sahasındaki performansını ortaya koymak istiyoruz. Seyircimizle beraber bir antrenman yaptık, psikolojik olarak yukarıya çıktık. Taraftarların isteklerini biliyoruz. Türkiye'nin Avrupa'daki puan yarışında galibiyetlere ihtiyaç var. Maddi, manevi bir sürü bahane var. Takım olarak hazırız, turu geçen taraf olmak istiyoruz.