Okan Bayülgen, programında yaptığı açıklamalarla sosyal medyada tepki gördü. Çocuklarıyla oynayan babaların toplumda saygı görmeyeceğini ifade eden Okan Bayülgen, erkeğin yaradılışı gereği çocuklarıyla vakit geçirmemesi gerektiğini dile getirdi.

Kendi çocukluğunda babalarıyla birlikte oynamadıkları için şanslı olduklarını da belirten Okan Bayülgen, evde saatlerce çocuklarıyla oynadıklarını söyleyen babalara "Gerzek!" diye seslenerek şunları söyledi:

Senin öyle bir yaratılışın yok ki çocukla saatlerce oynayacak! Çünkü başka bir şey bu. Benim neslimin babalarının çok daha dürüst olduğunu düşünüyorum. Böyle sahtekarlıklar yoktu. Çocuk meselesinde başka canlılara baktığın zaman erkeğin ve kadının yavrularla ilişkisinde kesin görüyorsun. Bizim adamlar bir de kadın taklidi yapıyorlar. Çocukla saatlerce oynuyorum. Öyle bir şey yok. Ben eski güreşen babaları, çocukla mesafe koyan babaları dürüstlükleri için çok daha değerli buluyorum. Bir adam tanıyor olsak; işe gitmiyor, çocukla oynuyor sabahtan akşama kadar, bu toplumda saygı duyulacak bir tip mi olur?

Okan Bayülgen, yaptığı bu açıklamalarla sosyal medyada tepki gördü.