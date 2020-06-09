Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ezgi Eyüboğlu, gazetecilerin, "Seda hanım sizi çok beğendiğini söylemişti. Kendisiyle tanışma fırsatınız oldu mu?" sorusuna, "Burada bunları konuşmayalım. Hem insanlar da rahatsız oluyor. Kusura bakmayın" diye cevap verdi.