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        Öğretmenlerin iller arası yer değiştirirken görev sürelerinin hesabında esas alınan tarih değişti

        Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme duyurusunda görev sürelerinin hesabında esas alınan 30 Eylül tarihi, 31 Aralık olarak değiştirildi

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 19:51
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        Öğretmenler dikkat: Tarih değişti
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        Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin iller arası yer değiştirirken görev sürelerinin hesabında esas alınan tarihte değişikliğe gidildi. Müjdeyi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurdu.

        Daha önce başvurularının 28 Temmuz'da başlayacağı duyurulan isteğe bağlı il değişikliğinde öğretmenlerin görev sürelerinin hesabında esas alınan 30 Eylül tarihi, 31 Aralık olarak değiştirildi. Bakan Tekin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Öğretmenler odasındaki sohbetlerimizin bir sonucu daha, 2023 yılı ‘İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusunda' görev sürelerinin hesabında esas alınan 30 Eylül 2023 tarihini, 31 Aralık 2023 olarak değiştirdik. Tüm eğitim ailemize hayırlı olması temennisiyle.” ifadelerini kullandı.

        #öğretmenler
        #Yusuf Tekin
        #haberler
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