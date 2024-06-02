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        Haberler Gündem 3. Sayfa Öğretmenden acı haber! Serinlemek istemişti | Son dakika haberleri

        Öğretmenden acı haber! Serinlemek istemişti

        Şırnak'ın Uludere ilçesinde serinlemek için çaya giren 38 yaşındaki öğretmen Mehmet Kınna boğuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 20:12 Güncelleme: 02.06.2024 - 20:12
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        Öğretmenden acı haber! Serinlemek istemişti
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        DHA'nın haberine göre; olay, öğle saatlerinde Uludere ilçesi Şenoba beldesinde Hezil çayında meydana geldi. Arkadaşları ile çay kenarına piknik yapmaya gelen Silopi Yenişehir Mesleki ve Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Mehmet Kına, serinlemek için suya girdi. Suda çırpınmaya başlayan Kınna bir süre sonra gözden kayboldu.

        Fotoğraf: İHA

        Arkadaşları tarafından sudan çıkarılan Kınna, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Uludere Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kınna burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kınna’nın cansız bedeni otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kınna’nın cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edilerek memleketi Gaziantep’te toprağa verilecek.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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