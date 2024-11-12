Öğretmen seminerleri ÖBA giriş sayfası! MEB 2024 Öğretmen seminerleri ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Öğretmen semineri (ÖBA) giriş ekranı 2024, kasım ara tatilinde öğretmenler tarafından yoğun şekilde takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 11-15 Kasım tarihlerinde yapılacak seminerlerin çevrim içi olacağını duyurmuştu. Öğretmenler ÖBA ekranından seminerlere katılım yapacak. Peki Öğretmen seminerleri ne zaman başlıyor ve bitiyor?