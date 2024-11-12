Öğretmen seminerleri ÖBA giriş sayfası! MEB 2024 Öğretmen seminerleri ne zaman başlıyor ve bitiyor?
MEB Öğretmen seminerleri ÖBA giriş ekranı üzerinden gerçekleşiyor. Okulların ara tatil dönemine girmesiyle öğretmenler seminer programına çevrimiçi katılacağı duyurulmuştu. Peki Öğretmen seminerleri ÖBA sayfasına nasıl giriş yapılır? MEB 2024 Öğretmen seminerleri ne zaman bitiyor?
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Öğretmen semineri (ÖBA) giriş ekranı 2024, kasım ara tatilinde öğretmenler tarafından yoğun şekilde takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 11-15 Kasım tarihlerinde yapılacak seminerlerin çevrim içi olacağını duyurmuştu. Öğretmenler ÖBA ekranından seminerlere katılım yapacak. Peki Öğretmen seminerleri ne zaman başlıyor ve bitiyor?
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ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ÖBA GİRİŞ EKRANI
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere yönelik 11-15 Kasım'da gerçekleştirilecek ara tatil seminerinin çevrim içi yapılacağını bildirdi. Öğretmenler 11-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek öğretmen seminerlerine Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden katılım sağlayacak.
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ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN?
Öğretmen seminerleri 11 Kasım Pazartesi günü başladı. Belirlenen videoların 17 Kasım 2024 saat 23:59'a kadar izlenebileceği vurgulandı. MEB’den seminerlerle ilgili yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;
“11-15 Kasım 2024 Mesleki Çalışma Programı Kapsamında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Kapsamında Yüz Yüze Merkezi/Mahalli Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerine Katılmayan Öğretmenlerin Tamamlamaları Gereken Hizmet İçi Eğitim Faaliyetidir.
Eğitimlerin 17 Kasım 2024 Pazar günü saat 23 :59'a kadar tamamlanması gerekmektedir.
Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları ” konusunda bilgi sahibi olmaları amacıyla düzenlenmiştir.”
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