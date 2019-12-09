09 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Berat Albayrak KYK borçlarıyla da ilgili önemli açıklamada bulundu.
'KYK YURTLARI BORÇLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPIYORUZ'
Bakan Albayrak, konuşmasının sonunda öğrencilerin KYK borçlarına değinerek şunları kaydetti:
"KYK yurtları borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz. İktisadi ve İdari Bilimler mezunlarının gelir uzman yardımcısı olarak KPSS ile atanması için çalışma yapıyoruz." dedi.
KYK BORÇLARI İÇİN YAPILANDIRMA MI GELECEK?
KYK borçlarının yeniden yapılandırılması gündemde. 5 milyon öğrenciyi yakından ilgilendiren çalışmanın 2020 yılında hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan yapılandırma çalışması, 2020 yılı içinde tamamlanacak. Mevcut borcu üzerine faiz işleyen kişilerin faiz borçlarının silinmesi ve yeniden taksitlendirilmesi sağlanabilir.
Öğrenim kredisi borcu yapılandırma henüz başlamadı. Tasarı yasallaşırsa uygulama hayata geçirilecek.
BORÇLAR SİLİNECEK Mİ?
Bakan Albayrak tarafından 5 milyon öğrencinin borcu için toplamda 6 – 7 milyarlık bir yapılandırma paketi üzerinde çalışmaların yürütüldüğü ifade edilmiştir. Yani sadece borç faizlerinin silinmesi gündemde...
KYK BORÇLARI İÇİN RESMİ DUYURU NE ZAMAN YAPILACAK?
Maliye Bakanlığı tarafından ele alınan KYK borçları ve vatandaşların sorun yaşadığı diğer konulara dair düzenleme paketinin Aralık sonunda duyurulacağı öne sürüldü. Bu ekonomi paketi içerisinde KYK öğrenim kredisi borçlarının dışında ayrıca daha önce vergi ve harçlar ile ilgili borçlarını yapılandırmış ama yapılandırma hakkını kaybetmiş vatandaşlar için yeni haklar sunulacak. Bunun dışında pakette esnaflar için ahilik sistemine dair düzenlemeler de yer alacak.
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