Exxen dizilerinin ilk bölümleri bu akşam TV8'de! Acun Medya'nın yeni dijital yayın platformu Exxen'de yayınlanacak olan Öğrenci Evi dizisi merak ediliyor. Yeni yılda yayına başlaması beklenen Exxen'de seyirci karşısına çıkacak olan Öğrenci Evi dizisinin yönetmen koltuğunda Doğa Can Anafarta oturuyor. Öğrenci Evi dizisi oyuncuları kim? Öğrenci Evi dizisi konusu ne?

ÖĞRENCİ EVİ DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Bertan Asllani

Baran Bölükbaşı

Zülal Sude Güler

Samet Kaan Kuyucu

Ozan Güçlü

Merve Nur Bengi

Serra Pirinç

Yakup Can

Dilara Güldemiral

ÖĞRENCİ EVİ DİZİSİ KONUSU NE?

"Aynı çatı altında dört öğrenci, hepsinin farklı bir hikayesi var... Onları daha yakından tanımaya hazır mısınız" sloganıyla tanıtılan Öğrenci Evi dizisi birbirinden farklı 9 gencin Üniversitede yollarının kesişmesini ve arkadaş olmalarını konu alıyor.