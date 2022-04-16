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OGM personel alımı kura çekimi ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı OGM işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

OGM personel alımı başvuru ekranı: OGM işçi alımı başvurusu şartları neler, başvuru nasıl yapılır?

Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin personel alımı yapılacağını açıklamıştı. 11 - 15 Nisan 2022 tarihleri arasında alınan OGM işçi alımı başvurularının sona ermesiyle gözler kura çekimine çevrildi. Başvuruda bulunan adaylar OGM işçi alımı canlı kura çekiminin ne zaman yapılacağını araştırıyorlar. İşte 2022 OGM personel alımı başvuru sonuçları tarihi hakkında...

16.04.2022 - 19:39 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Tarım ve Orman Bakanlığı OGM bünyesinde 5 bin geçici personel istihdam edilecek. 15 Nisan'da sona eren başvuruların ardından "OGM işçi alımı canlı kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu araması sıklaştı. İşte OGM personel alımı başvuru sonuçları tarihi hakkında...

  • OGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Kura yeri ve tarihi Türkiye İş Kurumu açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır.  İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca iki aydır.

     

  • İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ile Sözlü ve Uygulamalı Sınavın yeri ve tarihi Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

     

  • OGM personel alımı kura çekimiyle ilgili net tarih açıklanmadı. OGM işçi alımı başvurularının sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olduğunda haberimizde yer alacaktır. 

     

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