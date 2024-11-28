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        Haberler Gündem Güncel Oğlunu boğarak öldüren babaya beraat | Son dakika haberleri

        Oğlunu boğarak öldüren babaya beraat

        Kocaeli'de uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen 24 yaşındaki oğlunu kavga sırasında boğarak öldüren 55 yaşındaki baba hakkında karar verildi. Mahkeme, babanın suçu korku veya telaş nedeniyle meşru savunmada yasal sınırı aşarak işlediğini ve bu sebeple kusurunun bulunmadığını belirtti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 15:13 Güncelleme: 28.11.2024 - 15:13
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        Oğlunu öldüren babaya beraat
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        Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 14 Kasım 2022'de meydana geldi.

        İHA'da yer alan habere göre, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen 24 yaşındaki Yunus Ş. ve babası 55 yaşındaki Şakir Ş. arasında kavga çıktı.

        Kavga sırasında Yunus Ş. babasına saldırdı. Karşılık veren baba Şakir Ş., oğlunun boğazını sıktı. Şakir Ş., oğlunun bilincini kaybettiğini fark etmesi üzerine boğazını sıkmayı bıraktı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Anne Arzu Ş., 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Sağlık çalışanı olan Yunus Ş., hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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        ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

        Gözaltına alınan Şakir Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 Kasım 2023 tarihinde görülen ilk duruşmada sanık, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Olayla ilgili dava duruşması, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etti. Duruşmaya tutuksuz sanık Şakir Ş. ve avukatı Hakan Akkaya katıldı. Tutuksuz sanık Şakir Ş., önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirtti. Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında, olay tarihinde Yunus Ş.'nin, annesi Arzu Ş.'ye hakaret ettiğini, ardından aralarında hakaretlerden dolayı fiziki bir tartışma yaşandığını, kavga sırasında da maktulün sanığın göğüs bölgesine vurduğunu ve sanığın da maktulün boğazını sıkarak ölümüne sebep olduğunu ifade etti.

        18 YILDAN 24 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

        Sanığın eyleminin, haksız saldırıyı orantılı biçimde defetmediği belirtilen mütalaada, bu nedenle lehine meşru savunma hükümlerinin uygulanamayacağı, ilk haksız eylemin maktul tarafından yapıldığı ve sanığın da bu haksız tahrik altında suçu işlediği vurgulandı. Savcı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verilmesini talep etti. Ancak haksız tahrik altında suç işlendiğine kanaat getirerek sanığın 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

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        "ANNE VE BABA KORKTUKLARI İÇİN SIRAYLA UYUYORDU"

        Esas hakkındaki mütalaaya karşı sanık Şakir Ş., "Beraatimi, aksi kanaatte lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyorum" diye konuştu.

        Sanık avukatı Hakan Akkaya ise "Mütalaaya katılmıyoruz. Müvekkil maktul tarafından defalarca şiddete maruz kalmıştır, en son temin edilen ses kayıtlarında da bu husus ispatlanmıştır. Olay günü sanık kendisini ve eşini korumak maksadıyla hareket etmiştir. Sanık ve eşi, maktulden korktukları için sırayla uyuyan insanlardır. Olay esnasında maktul müvekkile saldırmış, müvekkil karşı koyarken maktul hareketsiz kalmıştır. Maktulün akciğer sağlık sorunları itibariyle bu eylemin meydana geldiği kanaatindeyiz. Belki sağlam birine müvekkil bu eylemi gerçekleştirse ölüm meydana gelmeyecekti. Müvekkilin öncelikle beraatini, aksi kanaatte lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ederiz" şeklinde konuştu.

        CEZALANDIRILMASINA GEREK GÖRÜLMEDİ

        Mahkeme heyeti, sanığın kendisine yöneltilen haksız saldırıyı o anki hal ve şartlara göre, saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu sırasında mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaş nedeniyle meşru savunmada yasal sınırı aşarak işlediğini belirtti. Bu nedenle de kusurunun bulunmadığına karar vererek, cezalandırılmasına yer olmadığına hükmetti.

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        #kocaeli
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