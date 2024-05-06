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        Haberler Spor Voleybol Oğluna Kuaresma kızına Vargas ismini verdi - Futbol Haberleri

        Oğluna Kuaresma kızına Vargas ismini verdi

        Diyarbakırlı Veysi ve Halide Çevik çifti, geçen ay doğan kızlarına, A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Opet'in oyuncusu Melissa Vargas'tan etkilenerek, "Teresa Vargas Nuda" ismini koydu. 7 yaşındaki oğullarının ismi ise Kuaresma.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 17:23 Güncelleme: 06.05.2024 - 17:23
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        Oğluna Kuaresma kızına Vargas ismini verdi
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        Diyarbakırlı Veysi ve Halide Çevik çifti, geçen ay doğan kızlarına, A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Opet'in oyuncusu Melissa Vargas'tan etkilenerek, "Teresa Vargas Nuda" ismini koydu.

        Merkez Sur ilçesinde yaşayan çift, 22 Nisan'da dünyaya gelen kızlarına, hayranı oldukları milli voleybolcu "Vargas"ın ismini verdi.

        Futsal sporcusu Veysi ile eşi Halide Çevik'in 7 yaşındaki oğulları ise Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Quaresma'dan esinlenilerek Kuaresma Azad, 4 yaşındaki kızları ise İngiliz şarkıcı Anne-Marie'nin etkisiyle "Anne Marie Raperin" ismini taşıyor.

        Veysi Çevik, AA muhabirine, çocukluğunda futbolcu olmak istediğini ancak elektrik akımına kapılarak sol gözünü kaybettiğini, bu nedenle hayalini gerçekleştiremediğini söyledi.

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        Futbola olan ilgisiyle futsala yöneldiğini ifade eden Çevik, evlenmeden önce çocuklarına sporcuların isimlerini vermeyi düşündüğünü belirterek, "İlk oğluma Quaresma'dan esinlenerek 'Kuaresma' ismini verdim. Ben sporcu olamadım en azından bir sporcunun ismini taşısın veya yeteneği varsa sporcu olsun istedim. Daha sonra kızım doğdu. Ona da çok sevdiğimiz sanatçı Anne Marie Raperin ismini verdik." dedi.

        KENDİ İSİMLERİNİ DE DEĞİŞTİRMEK İÇİN GİRİŞİMDE BULUNDULAR

        2022 yılında kendi ismini Beşiktaşlı futbolcudan esinlenerek "Rachid Ghezzal", eşinin adını da bir dönem Beşiktaş'ta oynayan "Talisca" olarak değiştirmek istediğini anlatan Çevik, bu başvurularının kabul edilmediğini belirtti.

        Çevik, geçen yıl A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maçlarını izlerken Fenerbahçe Opet'in oyuncusu Melissa Vargas'tan çok etkilendiğini vurgulayarak, "Onun hayat hikayesinden çok etkilenmiştim. Herkese kendisini sevdirdi. Beşiktaşlıyım ama Vargas benim için vazgeçilmez. Smaçlarını izliyordum ve o gün 'kızım olursa ismini Vargas koyacağım' dedim. Doktor bebeğiniz kız olacak deyince hayalim gerçekleşti. 7'den 70'e herkes futbolu biliyor ve seviyor ama voleybolu Vargas sayesinde sevdik diyebilirim. Bu nedenle Vargas ismini tercih ettik." diye konuştu.

        Çocuklarına sporcuların isimlerini vermekten mutluluk duyduğunu ifade eden Çevik, sporun birleştirici güç olduğuna inandığını vurgulayarak, "Nüfus Müdürlüğüne gittiğimde nüfus memuru şaşırıyor 'Son kararın mı?' diyordu. Hayalimi gerçekleştirmek istiyorum, kimin ne dediği umurumda değil. Çocukluğumdan bu yana futbolcu olmak istiyordum ama olamadım. Hayalimi en azından çocuklarımla gerçekleştirmek istedim. Sporcuların isimlerini çocuklarıma verdiğimde, onları o isimlerle çağırdığımda mutlu oluyorum." ifadelerini kullandı.

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