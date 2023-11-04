Oğluna böbreğini bağışlayan anne: Sanki oğlum o gün yeniden doğdu

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Eskişehir’de yaşayan 30 yaşındaki Ferhat Özgür 9 yaşından bu yana genetik olan böbrek yetmezliği rahatsızlığını yaşıyor. Böbreğinin işlevini yerine getirememesinden dolayı organ nakli ihtiyacı oluşan Özgür’e uygun böbrek annesi Nurhan Özgür’den bulundu. Yaklaşık bir ay önce Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyat olan anne ve oğul şimdilerde hayatlarına sağlıklı bir şekilde devam ediyor. 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası nedeniyle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde kurulan stanttı ziyaret eden anne-oğul yetkililerden bilgi aldı. 53 yaşındaki anne burada form doldurarak diğer organlarını bağışladı.

"9 YAŞINDAN BERİ BÖBREK HASTALIĞINI ÇEKİYORUM"

Süreç hakkında konuşan ve organ bağışından dolayı annesine minnettar olan Ferhat Özgür, “Bir ay önce böbrek nakli oldum şu anda gayet iyiyim. 9 yaşından beri böbrek hastalığını çekiyorum. Yani böbrek yetmezliğine hastalığı. Allah razı olsun annem verdi böbreğini. Allah annemden razı olsun şuan gayet sağlıklıyım, yavaş yavaş topluyorum. Tabii ki çok şanslı olduğumu fark ettim. Şu anda sıraya yazılsaydım ne zaman geleceği belli değildi. Ama annem sayesinde 30 yaşında daha erken yaşta sağlığıma kavuştum. Bir ricam; bir organ bir hayat demek sizden de bekliyorum. Nice arkadaşlarımız var, kardeşlerimiz var organ bekleyen” dedi.

"BÖBREĞİMİ SEVE SEVE VERDİM"

Tek böbreğini oğluna bağışlayan anne Nurhan Özgür ise şöyle konuştu: “Böbreğimi seve seve de verdim. Yine olsa yine veririm. Sanki o gün yeniden doğdu oğlum. Çok güzel bir duyguydu tabii çok hüzünlendik. Allah razı olsun doktorumuzdan, hekimliğinden çok güzel, başarılı sonuç aldık. Bugün Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası nedeniyle kurulan stantta diğer organlarımı da bağışladım. İnşallah belki organlarım bir hayat daha kurtarır diye.”