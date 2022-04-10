Bulut’un İlyas ve Melike ile beraber yemekte olduğu tanıtımda Ceren’in “Bulut Efe’nin dayısı mıymış?” sözleri akıllara “Bulut’un kim olduğu öğrenildi mi?” sorusunu getiriyor.

“SEN OSUN…”

Tuğrul, Efe’yi alıp yola çıkarken Zeynep’in olmaması dikkat çekiyor. Tuğrul’a rastlayan Melahat ise onun Kaan’ın öldürüldüğü gün ormanda gördüğü adam olduğunu hatırlıyor. Tuğrul’un bu durum karşısında ne yapacağı merak konusu oluyor.

OĞLUM’UN DOKUZUNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Demet’in davadan Tuğrul’un şikayeti üzerine alınması Zeynep ve Tuğrul cephesinde gerilime sebep olurken, Efe yüzünden anlaşmazlığa düşen Demet ve Sedat arasındaki kırgınlık büyüdü. Demet, Efe’nin masum olma ihtimalini Zeynep ile paylaştı ve bu durum kesinleşinceye kadar kimseye bahsetmemesini söyledi. Efe’ye yeni bir pedagog atandı. Demet’i uzaklaştırma planı işe yarayan Tuğrul, bu durumu Efe ile yakın bir ilişki kurmak için fırsata dönüştürdü. Efe babası ile birlikte hiç olmadığı kadar keyifli vakit geçirmeye başlarken Zeynep, Tuğrul’un bir anda ilgili bir baba olmasından şüphelenmeye başladı. Zeynep, son yaptığı hamleden sonra Tuğrul’dan ayrılmaya karar verdi ancak Tuğrul’un Efe ile kurduğu bağ buna engel oldu. Bu sırada Tuğrul da Efe’yi ufak ufak etkisi almaya başlayarak yeni pedagoga hiçbir şey anlatmamasını tembihledi. Efe, Demet’ten sonra gelen pedagoga hiçbir şey anlatmadı. Kaan’ın otopsi raporuyla ilgili bu bölümde ortaya çıkan detaylar ise hem Sedat’ın hem de savcının kafasını karıştırdı. “Efe’nin Kaan’ı boğmaya gücü yeter mi?” sorusu şüphe uyandırırken aynı zamanda rapora göre Kaan’ı boğan kişinin elinde eldiven olabilirdi. Bu detay üzerine Sedat hemen harekete geçti, Efe’nin evinde siyah eldiven aranmaya başlandı ancak bulunamadı. Tuğrul ve Zeynep de avukatlarından otopsi sonucunu öğrenirken Tuğrul hemen eldivenleri bulmanın peşine düştü. Demet, Efe’nin anlattığı ağaçtan düşme olayını Zeynep’e anlatarak otopsi raporuna göre katilin Efe olamayacağını söyledi. Zeynep mutluluktan havalara uçarken bunu Efe’yle paylaşmak istedi. Efe ile konuşurken Demet’in de onlara eşlik etmesini rica etti ancak Tuğrul’un Demet’e uzaklaştırma kararı çıkartması tüm planları bozdu. Zeynep, oğlundan olay günü yaşananları kendisine anlatmasını isteyince onun masum olduğuna emin oldu. Annesinden suçsuz olduğunu duyan Efe büyük bir sevinç yaşarken herkesin aradığı eldivenlerin de yerini söyledi. Zeynep eldivenleri alıp polise teslim etmek için hemen harekete geçti ancak Tuğrul onlardan önce davrandı ve bulduğu eldivenleri yakarak yok etti. Seyirciyi şoke eden asıl gelişme ise final sahnesinde ekrana geldi. Kaan’ın ormanda karşılaştığı gizemli adamın Tuğrul olduğu ortaya çıktı. Bu anlar ise akıllara “Kaan’ın katili Tuğrul mu?” sorusunu getirdi.

‘Oğlum’ yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00’de Show TV’de!