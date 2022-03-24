'Oğlum'dan 'Kaan'ın ölüm sebebi ortaya çıktı

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'Oğlum'un dün akşam yayınlanan yeni bölümünde Kaan'ın ölüm sebebi ortaya çıktı. Otopsi sonucunu öğrenen Sedat, Demet'e Kaan'ın boğularak öldürüldüğünü söyledi. Artık kaza ihtimalinin ortadan kalkmasıyla olayın kesinlikle bir cinayet olduğu kanıtlandı.

Efe'nin elinde çiçeklerle kapısına gelişinin ardından Melike, asıl katilin küçük çocuk değil, onu yetiştiren anne babası olduğunu anladı. Melike, alyansını satarak üzerinde Tuğrul ve Zeynep'in fotoğrafının olduğu "Kaan'ın katilleri burada, adalet nerede?" yazılı afişler yaptırarak Şile'de her yere astı. Finalde Efe'yle evden çıkan Zeynep ve Tuğrul, afişleri görünce donup kaldılar. Ailesiyle keyifli vakit geçirmek için heveslenen Efe, bir hayal kırıklığı daha yaşadı. Peki Melike'nin bu hamlesi dengeleri nasıl değiştirecekti?

'Oğlum', yedinci bölümüyle AB'de 3.91 izlenme oranı (reyting), 9.77 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 3.76 izlenme oranı (reyting), 8.54 izlenme payı (share), TOTAL'de 3.60 izlenme oranı (reyting), 8.55 izlenme payı (share) elde etti.

İLYAS VE TUĞRUL ARASINDA GERİLİM ARTTI

Efe'nin cezaevinden çıkmasıyla Tuğrul ve Zeynep yeniden bir aile olmaya çalışırken, Tuğrul'un işleri giderek kötüleşti. Sedat Efe'nin tutuksuz yargılanacağını İlyas ve Melike'ye nasıl anlatacağını düşünürken Sedat'tan Efe'nin serbest bırakıldığını duyan İlyas, öfkeden deliye döndü ve Tuğrul'un iş yerine saldırdı. Tuğrul'un çalışanları İlyas'ı döverek uzaklaştırdı.

BULUT İLE SEDEF AŞKI BAŞLADI

Melike, yavaş yavaş normale dönmeye çalışırken Kaan'ın kıyafetlerini ve oyuncaklarını, yardıma muhtaç başka bir çocuğa vermeye karar verdi. Kaan'ın eşyalarını muhtaç olduğunu düşündükleri bir çocuğa vermek için birlikte gittikleri evde, küçük çocuk Sedef'i annesi sandı. Geçmişte bebeğini aldırmak zorunda kalan Sedef, yaşadığı bu olayla derinden sarsıldı. Teselliyi ise Bulut'ta buldu. Onunla dertleşip yaşadığı zorlukları anlattı. Yakınlaşan ikili daha fazla birbirine karşı koyamadı ancak genç aşıkların önünde çok büyük bir engel vardı. Bulut, Sedef'in Kaan'ın teyzesi olduğunu öğrenince istemese de ondan uzaklaşmak zorunda kaldı.

EFE, MELİKE'NİN KARŞISINA ÇIKTI

Kaan'ın öldüğü gün yanına gelen gizemli kadın ile birlikte ormanda yürüdüğü anlar ise izleyicide merak uyandırdı. Kaan'ın ağaçtan atladıktan sonra kendine gelip, bu gizemli kadın ile yürümeye başladığı gözler önüne serildi. Evine dönen Efe, evde gizlice cep telefonu alarak olayla ilgili araştırma yaptı.

Melike'nin fotoğrafını gören küçük çocuk, onun karakolda çikolata verdiği kadın olduğunu hatırladı. Onu ağlattığı için çok üzülen Efe, Kaan'ın ölmeden önce annesine çiçek toplamaya çalıştığını hatırladı. Evden kaçarak Melike'ye gitmeye karar veren Efe, gitmeden onun için çiçek topladı. Melike, Efe'yi karşısında görünce büyük bir şok yaşadı. İlk önce sinirlenen Melike, Efe'nin elinde çiçeklerle üzgün halini görünce çocuğa dayanamadı.

Ne olursa olsun onun da bir çocuk olduğunu unutmayan Melike, Efe'yi eve aldı ve evden kaçarken dizini yaralayan küçük çocuğa pansuman yaptı. Efe'nin tek başına eve dönmesini istemeyen Melike, Zeynep'i arayıp haber verdi. Her yerde Efe'yi arayan Zeynep, Tuğrul, Demet ve Sedat yola çıktı. Bu sırada eve gelen İlyas ve Ceren, Efe'yi görünce şaşırırken İlyas da küçük çocuğa karşı yumuşamaya başladı. Efe'yi almaya gelen Tuğrul ve İlyas arasında kavga çıkarken iki aile arasında gerilim tırmandı.

YENİ BÖLÜMDEN ÖN İZLEME SAHNESİ YAYINLANDI!

'Oğlum'un yeni bölümünden bir ön izleme sahnesi de yayınlandı. Tuğrul, Melike'nin yaptırdığı afişleri gördükten sonra soluğu karakolda alırken, Sedat'a söyledikleri gerilimi artırıyor. "O afişleri derhal sökeceksiniz!" sözleri üzerine Sedat sinirlerine hakim olmakta zorlanırken Tuğrul, İlyas'tan şikayetçi olacağını söylüyor.

'Oğlum'un proje ve senaryo tasarımını Ahmet Katıksız üstlenirken Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'ın kalemi Gökçen Usta'nın rejisiyle buluşuyor. 'Oğlum'un oyuncu kadrosunda Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Timur Acar, Serhat Teoman, Kubilay Aka, Nazan Kesal, Tuğçe Açıkgöz, Metehan Parıltı gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

'Oğlum', yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 20.00'de Show TV'de!